FANB destruyó una aeronave “hostil” en el Zulia que ingresó a Venezuela sin autorización

Efectivos militares adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lograron neutralizar y destruir una aeronave “hostil” que sin autorización ingresó al espacio aéreo venezolano y aterrizó en una zona enmontada perteneciente al municipio Catatumbo del estado Zulia.

Así lo informó el general Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la FANB, destacando que la avioneta fue avistada por los radares venezolanos desde el Mar Caribe sin emitir código de identificación ni transponder, cuando estaba a 52 millas náuticas del aeropuerto internacional Josefa Camej en Punto Fijo, estado Falcón.

“Se ordena el despliegue de los medios aéreos de reconocimiento de combate en persecución de la traza detectándose que la aeronave en cuestión había aterrizado, había sido ocultada en un bosque de galería y cubierta con una malla camuflada en coordenadas 09°27’12” N/072°14’29” O, aledaño a una pista de tierra clandestina improvisada no autorizada, identificada como L5 y ubicada en el municipio Catatumbo del estado Zulia”, explicó Hernández Lárez.

En consecuencia, la FANB declaró a la aeronave como blanco hostil, por no tener plan de vuelo, no tener código de identificación, volar sin transponder y no haber sido autorizada por las dependencias de los servicios de tránsito aéreo venezolanos para sobrevolar en territorio nacional.

Indicó Hernández Lárez que se procedió al despliegue de los medios defensivos de combate de la aviación militar y unidades de escudriñamiento territoriales “URRA”, efectuándose la inmovilización y destrucción de la mencionada aeronave.

“Se presume que la mencionada aeronave estaba siendo utilizada por grupos generadores de violencia asociados al tráfico ilícito de Drogas, traslado de elementos irregulares o armamentos en territorio nacional”, expuso Hernández Lárez.

En el marco de la Operación Escudo Bolivariano “Relámpago del Catatumbo 2024” #FANB declara plan de defensa y de alerta temprana operacional tras ser detectado por los sistemas de radares exploración de la Defensa Aeroespacial Integral, el ingreso subrepticio de un vector en… pic.twitter.com/sQZpnU2zMT — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) April 26, 2024

Noticia al Día / José Gregorio Flores