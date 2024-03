Evoluciona la salud de los niños quemados en una explosión en Dabajuro: Dos fueron remitidos al Hospital Universitario

248792

Los tres niños que resultaron severamente quemados durante la presunta explosión de un fogón en el patio de su casa, ubicada en el sector El Caracol, municipio Dabajuro del estado Falcón, se recuperan favorablemente. Uno sigue en el hospital Coromoto y dos fueron remitidos al HUM.

De acuerdo a lo expresado por la madre de los menores, Katerin Avendaño (23), el pequeño Kenderson Cañizales, de tres años de edad, sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos del Coromoto pero en el transcurso de este 21 de marzo lo pasaran a la sala de hospitalización.

Comentó que su hija mayor Raiselis (09) y Cristian Díaz (02) fueron enviados al Hospital Universitario de Maracaibo donde permanecerán hasta que se recuperen en su totalidad. El más pequeño presentó quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda y la región pélvica.

La niña Raiselis también tiene lesiones de tercer grado y fue la que más sufrió los embates de la presunta explosión, según dijo Katerin Avendaño, ya que el fuego le afectó su rostro, el cuello, la espalda y su brazo derecho.

Este jueves 22 de marzo le realizarán un curetaje y de la UCI será remitida hasta la sala de hospitalización. La niña recobró el conocimiento hace dos días a pesar del estado crítico en el cual se encontraba. Katerin Avendaño permanece en el HUM y su pareja, Enderson Cañizales, padre de los tres menores, se encuentra en el Coromoto con el pequeño Kenderson.

Presunta explosión

En referencia a las causas que originaron la presunta explosión que dejó sin vida a un niño de apenas dos meses de nacido y que casi mata a sus otros tres hermanos, su madre, Katerin Avendaño manifestó desconocer cómo se generó el accidente ya que no se encontraba junto a sus hijos en ese momento.

Alegó que, aparentemente, el las llamas se iniciaron tras el encendido de un fogón en el patio de su casa por parte de los niños, quienes querían calentar comida. Otra versión que la progenitora maneja sobre el accidente, es que el fuego fue provocado por los mismos infantes mientras jugaban con un yesquero y en los alrededores había una pimpina de gasolina.

“Gracias a Dios mis hijos se están recuperando. Todavía no sabemos bien que fue lo que ocurrió en la casa porque yo no estaba, lo que sé es porque me lo han contado. Supe que ellos querían hacer o calentar comida y cuando fueron al prender el fogón estalló. Mi hija Raiselis dice que los niños estaban jugando con candela y que por eso se quemaron pero aún no estoy segura de lo que en verdad ocurrió”, dijo Avendaño.

Noticia al Día / José Gregorio Flores