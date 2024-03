Este lunes es la audiencia preliminar sobre el caso de la estilista zuliana secuestrada en Ciudad Ojeda en 2018

249964

En horas del mediodía de este lunes 25 de marzo se realizará la audiencia preliminar sobre el caso de la estilista zuliana Mayrena D’ Jesús Vargas González, de 30 años de edad, quien fue secuestrada el pasado 3 de octubre del 2018 por varios sujetos en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago.

La víctima, en una reciente visita a NAD, expresó que hay dos personas imputadas por este hecho delictivo en el cual fue sometida a golpes y amenazada de muerte en reiteradas ocasiones. Resaltó que los secuestradores llegaron al punto de cortarle todo su cabello y la dejaron rapada. Horas después la soltaron

Luego le tomaron una fotografía y la difundieron a través de su mismo celular en sus redes sociales con mensajes vulgares e insultantes en su contra. Detalló que esta audiencia preliminar se realizará en la sede del Ministerio Público con sede en el municipio Cabimas del estado Zulia.

Mayrena Vargas comentó que por su caso tienen que comparecer ante los tribunales Osnelly del Valle Bracamonte Aguirre, de 27 años de edad, y su hermano Gerson Daniel Bracamonte Aguirre (31), señalados de participar directamente en el secuestro.

Vargas explicó que Osnelly Bracamonte Aguirre y su hermano Gerson, fueron imputados por los delitos de extorsión, privación ilegítima de libertad, lesiones personales, agavillamiento, violencia informática y robo agravado, ya que la víctima denunció el robo de una camioneta que es de su propiedad y la cual utilizaron los secuestradores para ejecutar el delito.

Resaltó que a pesar de estar imputados por los delitos mencionados, hasta la fecha gozan de plena libertad. El expediente que hace constar las acusaciones contra los hermanos Bracamonte Aguirre, está tipificado con el número 4C-688-2024, MP-80488-2023.

“Espero que se haga justicia con mi caso porque esto no puede quedar impune. Eso que me hicieron me traumatizó y casi acaba con mi vida, porque intenté suicidarme en dos ocasiones por todo el daño que esta gente ocasionó no solo a mí, sino a mi familia, porque las amenazas de muerte se extendían a mis padres, a mis tíos y demás seres queridos. Este caso está viciado porque por algo esos delincuentes andan sueltos y yo quiero que se sepan las irregularidades que están ocurriendo. Estoy completamente segura que quien me mandó a secuestrar fue la amante de mi expareja, Osnelly Bracamonte, en complicidad con su hermano”, dijo Mayrena Vargas.

La dama agregó que esta mala experiencia fue una motivación para impulsar un emprendimiento y rehacer su vida luego del trauma que le dejó el secuestro y todas las amenazas que luego continuó recibiendo. Acotó que su marca Hair Luxury ha sido más que otra fuente de ingresos, ya que la incentivó a trabajar con el cabello femenino, capacitándose en Europa, donde hizo varios cursos de estilista.

Noticia al Día