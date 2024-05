El hermano de la acosadora de El Hatillo, Francisco García, se defendió en las redes y dijo que no ha cometido ningún delito

El joven Francisco García, investigado por las fiscalías 59 y 66 del Ministerio Público y con orden de aprehensión por acoso sexual contra niños y mujeres en El Hatillo, estado Miranda, al igual que su hermana Rebeca García, afirmó este martes 7 de mayo que no ha cometido ningún delito y que “no hay” pruebas en su contra”.

A través de su cuenta de Facebook, Francisco García publicó un mensaje en el cual daba a conocer el tipo de música que le gusta: “Nada como la música reggae de raíces”. Tras las decenas de respuestas a ese mensaje, el joven se pronunció y posteó “Yo no he cometido ningún delito. Y no, estoy y soy más libre que tú”.

De igual modo, aseguró que no necesita atención psicológica, pues cuenta con toda la “ayuda, herramientas e inteligencia”. En este sentido, consideró que está siendo víctima de “blasfemia” porque las fotografías que ha tomado a las personas son parte del “mayor proyecto fotográfico de la historia”.

“No lo estoy, estoy muy sano gracias a Dios y a mi esfuerzo. Hace unos años sí estuve enfermo y tuve momentos de los que no quisiera acordarme y que no le deseo a nadie. (…) ¿Cuáles pruebas? Y sí, soy muy superior a todos, he vivido tres vidas, tengo más calle, mientras tú vas yo fui y vine 500 mil veces, amigo, y soy el mejor, así que deberías aprender de mí en lugar de criticarte, pero obviamente como no tienes la razón seguramente tu siguiente comentario sea otro vil ataque”, aseveró en su cuenta de Facebook.

En otra publicación escribió: “Jamás he acosado a nadie, no soy acosador. Y no me creo mejor que todos. Lo soy porque me lo gané, son órdenes de arriba, la corte suprema celestial”, señaló. En este sentido, aseveró que está siendo “perseguido” por “agentes” que aseguró no lo “dejan en paz ni un minuto” desde hace muchos años, a quienes acusó de grabar una serie sobre su vida y de “transmitirla”.

Noticia al Día / RDN