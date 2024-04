“Él es del estado Zulia, Maracaibo”: Reveló la novia del único abatido en el asesinato del Carabinero en Chile

Julio César González Vargas, el delincuente venezolano que resultó abatido la semana pasada durante el homicidio contra el Teniente de Carabineros de Chile, Emmanuel Sánchez, era oriundo de Maracaibo según reveló a las autoridades policiales del país austral su novia, María Herrera.

Sus declaraciones vinculadas directamente con el que fuera su actual pareja, contribuyeron a la detención en tiempo récord de tres antisociales, también venezolanos, horas después del atentado contra Sánchez, quien tenía 27 años de edad.

La joven destacó que González Vargas (33) ingresó hace años a Chile de manera irregular y que desde el 2020 tenía una orden de expulsión. Expresó que laboraba como taxista (uber) y que el día de su muerte, se comunicó con ella para decirle que “iba a trabajar”. También dijo que era consumidor de cocaína.

“Julio me manifestó que saldría a trabajar, entendiendo yo que saldría a trabajar en Uber. Yo me quedé. Horas después, una amiga recibió una llamada en la cual le dijeron que a Julio le habían dado unos tiros. Después fui a donde me dijeron que estaba y lo vi tirado en el piso, al lado del auto blanco que él conducía”, relató a la policía chilena María Herrera.

Noticia al Día / EX-ANT3