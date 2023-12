Detenido por fabricar y vender armas de fuego

194147

Funcionarios del Cicpc detuvieron a un hombre de 58 años quien se dedicaba a fabricar y comercializar armas de fuego en la ciudad de Caracas.

El señalado fue detenido en la estación del Metro La Paz, parroquia El Paraíso en Caracas, tras comprobar sus delitos con armas, los cuales mantenía en su casa ubicada en Antímano.

Según funcionarios, como evidencia le incautaron dos armas de fuego de fabricación no industrializada, modelos Ruger e Ingra, 23 municiones, calibre 9mm, cuatro cargadores de fabricación no industrializada, dos silenciadores fabricación no industrializada, dos cajas contentivas de piezas de troquel, un taladro y un esmeril.

Asimismo se incautó, una máquina de soldar, una prensa de mesa y varias partes y piezas de material de herrería.

El caso quedo a las ordenes de la Fiscalía 83 nacional del Ministerio Público.

