Despliegan operativo especial en busca de la mujer raptada en Cabimas: Investigan si es víctima de extorsión

Los diferentes organismos de seguridad en la Costa Oriental del Lago desplegaron un operativo especial para dar con el paradero de Yujani Gutiérrez, la mujer que durante la noche de este domingo 26 de mayo, fue sometida y raptada por varios sujetos armados cuando se encontraba en su domicilio situado en la calle Porvenir del sector H7, parroquia Germán Ríos Linares de Cabimas.

El comisario Gilberto Vásquez, director de Seguridad Ciudadana de esa localidad, informó que la víctima es propietaria de un pequeño negocio de víveres y que aún nadie ha solicitado una cifra por su liberación, por lo que el caso no se maneja como un secuestro, no obstante, las autoridades no descartarán esa hipótesis, según reseñó el diario El Regional del Zulia en su página web.

Hasta los momentos, las autoridades en materia detectivesca de la COL se encuentran investigando este hecho y peinando varias zonas, tanto de Cabimas, como de municipios aledaños para dar lo más pronto posible con el paradero de Yujani Gutiérrez, cuyo rapto fue denunciado por sus mismos familiares. Las autoridades también investigan si la mujer es víctima de mafias dedicadas a la extorsión.

Noticia al Día / El Regional del Zulia