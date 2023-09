Descuartizan a joven marabina y la arrojan al río Medellín: Señalan a su expareja

156621

La joven tenía ocho días desaparecida. Autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes

El cadáver de la joven Yoenglis Maru fue encontrado en las aguas del río Medellín. La marabina, de 22 años, tenía más de una semana desaparecida.

El crimen ha llevado a la búsqueda de su expareja como principal sospechoso y a la implicación de una amiga en este horrendo crimen.

Expertos forenses extrajeron el torso y la cabeza de Maru de las aguas del río Medellín, cerca del puente Guayaquil y la estación del Metro Industriales. Su identificación fue posible gracias a un tatuaje de mariposa en su espalda y otros detalles reconocidos por sus afligidos familiares.

Señalamientos en las redes sociales

Luego del hallazgo, los familiares de la víctima utilizaron la red social Facebook para señalar a posibles responsables. Mayetsi Boscán, madre de Yoenglis, compartió fotos de su hija junto a una amiga y Luis Final Bagruela, su expareja.

Hizo un llamado para que se haga justicia y se investigue a la amiga de la víctima, quien había eliminado sus redes sociales y había cambiado su número de teléfono.

Conatos de violencia

Testigos aseguran que antes de la desaparición, Yoenglis y el sospechoso, Luis Final Bagruela, tuvieron una discusión con signos de violencia. Se dice que la joven había terminado la relación recientemente, lo que Luis no habría aceptado. El último día que fue vista, estaba en compañía de Cintia, la amiga mencionada.

Lamento incontenible

La angustia y la ira afloran en las redes sociales. Ricardo Maru, hermano de la víctima, expresó su dolor por la trágica pérdida y condenó el acto atroz. Pidió justicia y cuestionó cómo un hombre pudo arrebatarle la vida a su hermana de esta manera.

“Hay mi reina que dolor tan grande me dejaste a mí y mis hermanos. No puedo explicar lo que siento. Es difícil. Que un hombre te quitara la vida de esta manera. No puedo con este dolor tan grande. Cuando una mujer no quiere tener más una relación con otra persona es mejor terminar y ya, pero cómo este perro me la va a matar. ¡Dios no tendrá misericordia de ti!”, escribió Ricardo Maru en su Facebook.

Noticia al Día con información de El Clarín