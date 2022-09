Denuncian que el Cicpc niega trasladar hacia tribunales a los seis detenidos por el caso Benito Cobis

septiembre 7, 2022 - 12:46 pm

1910895

Familiares de los seis detenidos por el sicariato de Benito Cobis, quien fuera jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del Cpbez, en compañía de sus abogados, hicieron una denuncia.

Familiares de los seis detenidos por el sicariato de quien fuera jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) del Cpbez, denunciaron, en compañía de sus abogados, la resistencia que tiene el Cicpc de llevar ante el Tribunal Décimo Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial de Caracas, a estos procesados que llevan casi cuatro años en prisión en la ciudad capital, tras erradicarse la causa desde el estado Zulia, región donde ocurrió el homicidio del mencionado jefe policial.

La no comparecencia ante ese juzgado, podría conllevar a que el caso retroceda, luego que desde el 26 de agosto de este año, desde el BAE, dependencia del Cicpc donde estos privados de libertad se encuentran detenidos, se rehusaran a llevarlos a tribunales, alegando que hay una orden “desde arriba” que se los impide, aseguraron los declarantes.

De no acudir este próximo jueves 8 de septiembre a la comparecencia en el mencionado tribunal para dar continuidad al juicio oral, el proceso se verá interrumpido y tendrían que partir de cero, pues según la ley, la audiencia no se puede diferir por más de diez días, dijo uno de los abogados defensores.

“Luego de la instauración de la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, para la reforma judicial, se hizo una revisión y se logró que a partir del 19 de julio, los seis detenidos finalmente pasaran a juicio”.

“Desde entonces, todo marchaba sin inconvenientes pero a partir del 26 de agosto, comenzó este retardo que pone en riesgo el futuro de los detenidos, de quienes estamos seguros, son inocentes”, explicó este grupo familiar que acudió a la redacción de NAD.

Pero también afirmaron que hasta uno de los hijos del comisario Cobis, así como su viuda, reconocieron en sus declaraciones, que estos procesados son inocentes. “Muestra de ello es que el Ministerio Público, continuó con las investigaciones y libró posteriormente, siete ordenes de aprehensión, siendo capturado uno de los verdaderos implicados, quien hizo una delación y reveló quienes en verdad fueron los asesinos de Cobis”, explicaron.

Ante lo que consideran un atropello, este grupo de personas y sus abogados, introdujeron un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal 26 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y este declinó la competencia al referido tribunal 11 de juicio, cuyo titular ha ratificado los oficios para que los seis aprehendidos en el BAE, sean enviados a su despacho.

Según la familia de estos seis hombres: Luis Orlando Curiel Fernández, exjefe de la DIEP; Jhony Alberto Rodríguez, Amancio Antonio Rodríguez Medero, Elio Enrique Urdaneta Quintero, José Miguel Morles Meléndez y Ronny Enrique Ortigoza Parra, existen intereses ocultos para que no sean llevados al tribunal, pues se sabe que saldrán en libertad, simplemente porque no tuvieron parte en ese crimen.

“Desde el 19 de julio, cuando comenzó el juicio, no se había producido ningún retraso, pero no entendemos, como en este momento crucial donde no deben faltar a las audiencias, se produje esta negativa de traslado”, reveló en abogado defensor, Villasmil.

Por todo lo expuesto, exhortaron al titular del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz (MPPPRIJP), a que no permita que se vulnere la libre defensa de estos procesados.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día