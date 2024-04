257046

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado tras ser acusado de agredir con golpes y patadas a una mujer en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, este 4 de abril

La Fiscalía indicó que el influencer fue detenido tras difundirse en redes sociales videos del incidente que protagonizó.

“Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México, con la colaboración de la Conaho, de la Sspc México y de la Policía de Naucalpan, detuvieron al creador de contenidos de redes sociales, Rodolfo “N” alias “Fofo”, quien presuntamente agredió a una mujer en calles de la Colonia La Brisa de este municipio”, detallaron.

N+ aseguró en su sitio oficial que la golpiza se registró el pasado 22 de febrero, pero las grabaciones cobraron relevancia en redes sociales hasta este 4 de abril, mismo día que el influencer fue detenido.

Accidente vial

En las grabaciones de Instagram y X, presuntamente se observa a Rodolfo “Fofo” Márquez golpear a la mujer, quien habló del altercado y explicó que todo habría sucedido porque el joven creyó que no se haría responsable de un accidente vial que tuvieron.

“Le dije ‘déjame, voy por los papeles y le voy a hablar al seguro’. Entro yo (al carro), al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, yo sabía que no era tan grave… El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino, yo le dije ‘déjame sacar mis papeles’, me dijo ‘¿pero sí le vas a hablar al seguro? Que se me hace que no’ y ahí empezó a patearme”, declaró la víctima el mismo día del ataque.

Testigos afirmaron que, tras patear y golpear a la mujer, el influencer huyó del lugar de los hechos a bordo de un vehículo negro que ya lo esperaba en el estacionamiento.

Ante la gravedad de la situación, vecinos pidieron apoyo de las autoridades para detener a ‘Fofo’ Márquez, quien de acuerdo con el diario Milenio ya fue arrestado por agentes de la Fiscalía del Estado de México.

Fofo Márquez es un feminicida en potencia.

Y sí, le pegó por ser mujer, porqué con los hombres se abrió el perro cobarde, entrena artes marciales por dios; pero cómo se siente intocable y hecho a mano. HDSPM pic.twitter.com/Sxi0JGsB6x — Erika R Rojas (@ErikaRRojas) April 5, 2024

Noticia al Día / Univisión