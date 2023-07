Altercado entre policía y encargado de una bomba quedó grabado

127427

-El encargado de una estación de servicio sostuvo unas palabras con un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, luego que le negara el paso para que pudiera tanquear una unidad institucional.

La bomba, ubicada en la avenida Victoria del municipio Libertador, en Caracas, detuvo por unos minutos sus operaciones mientras se producía el altercado entre el encargado y el policía.

El efectivo, desde su vehículo, comenzó a grabar al hombre, quien le repitió que no lo dejarías tanquear. “Aquí viene un Comisario Mayor, pasa su huella y hace la cola, pero tú no vas a pasar, yo me gano el lío, pues”.

La grabación fue difundida por el periodista de sucesos Roman Camacho, a través de su cuenta Twitter.

#Denuncia esto ocurrió en la Av Victoria, municipio Libertador, entre el encargado de la E/S PDV que surte a la PNB y un funcionario de la PNB que intentó llenar el tanque de la unidad que conducía pic.twitter.com/yOKCEHiSt2 — Roman Camacho (@RCamachoVzla) July 14, 2023

Noticia al Día