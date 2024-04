Alcalde Rafael Ramírez Colina: “Controlada la situación en Polimaracaibo” (+Video)

Rodeados por más de cinco instituciones policiales y militares de la región zuliana, se encontraba el comando de la Policía Municipal de Maracaibo, después que se informó sobre el intento de fuga de los presos.

La irregularidad se suscitó la mañana de este miércoles 17 de abril, cuando a través de audios difundidos por Whatsapp se informó sobre la escapada que pretendían hacer los reos.

Las alarmas se encendieron y con ello un despliegue de todas las autoridades de la región en apoyo a sus colegas.

Al llegar al sitio y calmarse la situación de los presuntos hechos, el director de Polimaracaibo, Gustavo Basabe, en compañía del alcalde de la ciudad, Rafael Ramírez Colina, desmintieron el intento de fuga.

“Calmada la situación en Polimaracaibo, no hubo intento de fuga, fue una riña dentro de los calabozos. La reyerta dejó tres reclusos heridos, quienes fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo”, precisó el Alcalde.

A través de una grabación indicó: “Por ahora la información que queremos transmitir a la colectividad de Maracaibo y sus familiares es que las celdas de nuestra Policía Municipal están en calma, están tranquilas y no hay hechos que lamentar. No hay muertos en ninguna de las celdas, no tenemos ningún herido de gravedad y los tres heridos leves fueron debidamente atendidos por Bomberos de Maracaibo”.

Noticia al Día / Nota de prensa