Abogado Tulio Barrera: Jonathan Ochoa se alió con grupo delictivo del Zulia para extorsionar al empresario Ricardo González

69883

El abogado Tulio Barrera acudió a Noticia al Día como representante del empresario Ricardo González Castellanos, quien acusa de extorsión al ciudadano Jonathan Ochoa Nava. El propósito es ratificar los señalamientos que derivaron en la detención de Ochoa y desmentir que existan irregularidades que comprometan la transparencia del proceso judicial que se le sigue.

Barrera precisó que existen al menos once elementos de convicción que sustentaron la aprehensión de Jonathan Ochoa, quien tendría vínculos con un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada que, desde la cárcel de Tocorón, realizó amenazas contra Ricardo González, en nombre de Jonathan Ochoa, exigiendo el pago de cuarenta mil dólares.

“Queremos desmentir fehacientemente lo que han venido expresando los abogados del ciudadano Jonathan Julio Ochoa Nava, quien se encuentra detenido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, en virtud de que este ciudadano transgredió las leyes, específicamente la ley contra la Extorsión y Secuestro, así como la legislación contra los delitos de asociaciones para delinquir”, manifestó el profesional del Derecho.

Parientes y socios

Ochoa es primo hermano y socio de Greinny Morán Nava, esposa de Ricardo González Nava y también víctima de los referidos actos de extorsión. Su relación comercial consta en el registro de la empresa Inversiones Morán Ochoa (Invermoca).

Sobre el origen del conflicto entre las partes, detalla el abogado Tulio Barrera que se trató de la tenencia de un camión Tritón, modelo 2009, color blanco, adquirido en el marco de la sociedad y que fue puesto a nombre de Jonathan Ochoa, “quien lo manejaba inicialmente, en virtud de la confianza y por ser de sexo masculino”. Posteriormente, se asignó un conductor, previo acuerdo, para que realizara los traslados relacionados con el negocio.

“Jonathan Ochoa, mal asesorado, según considera la representación judicial de las víctimas, por diferencias que tuvo con Greinny Morán, denunció el camión ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin acercarse a mediar o intentar previamente tomar posesión del camión”, relata el jurista.

El vehículo fue retenido por la PNB; el caso fue remitido a la Fiscalía 14, que lleva la investigación. Sin embargo, el conflicto escaló, ya que Ochoa denunció a Ricardo González, quien no tiene relación alguna con dicha sociedad mercantil, por apropiación indebida del camión.

«Una acusación sin asidero jurídico»

Bajo la asesoría de Tulio Barrera, González acudió a la Fiscalía 14 y se puso a derecho, manifestando no tener relación con la empresa conformada por su esposa y el primo de esta, Jonathan Ochoa. “Era una acusación sin asidero jurídico”, expresa el abogado.

Luego de esto, Ochoa convocó a González para que se reuniera con su abogada, Solangel Méndez, exjuez del Circuito Judicial Penal. En esa oportunidad le exigieron 16 mil dólares para zanjar las diferencias. “Le dijeron que, si no realizaba el pago, lo iban a meter preso”.

“Al no obtener dicha cantidad, Jonathan Ochoa se asoció con un grupo estructurado de delincuencia, con el cual tiene vínculos familiares. A partir de ese momento, Ricardo González Nava empezó a recibir mensajes extorsivos, vía WhatsApp y llamadas en three way, desde un número del miembro de la organización delictiva”, prosigue Tulio Barrera.

Vaciado telefónico permitió identificar vínculos con un líder negativo

Dicha situación fue denunciada ante el Ministerio Público, desde donde se instruyó un vaciado del contenido telefónico, el cual determinó que el número internacional desde el cual se realizaron las llamadas, se encuentra involucrado en otros hechos de extorsión hacia comerciantes de Maracaibo; así mismo, se pudo identificar que el autor de las amenazas es un recluso de la cárcel de Tocorón.

Según Barrera, en el referido análisis de las líneas telefónicas se pudo confirmar que Jonathan Ochoa habría participado en otros actos extorsivos. “Este se dedica a suministrar números telefónicos de comerciantes de la ciudad a ese grupo estructurado, derivando en hechos que han afectado a la colectividad zuliana”, sostuvo.

Ya que Ricardo González bloqueó todo contacto con los extorsionadores, los mensajes amenazantes comenzaron a llegar a través de otros antisociales, quienes le mostraban granadas, armas de fuego y proyectiles, a través de videos, reiterando la exigencia de un dinero que, según los agraviados, no le deben a nadie.

Admisión de los hechos

Una vez librada la orden de aprehensión contra Jonathan Ochoa, este fue presentado ante el Tribunal de Control, donde habría admitido, “bajo juramento, haber contactado al líder negativo con la finalidad de cobrar el dinero a Ricardo González, sirviendo de mediador”.

El abogado Tulio Barrera señala que las declaraciones públicas de Ochoa y sus representantes son cambiantes; inicialmente reconocieron la sociedad con Greinny Morán, para luego indicar que el pago exigido corresponde a la deuda de un supuesto alquiler del camión, al tiempo que acusan al fiscal y juez que conocen del caso, de haberle fabricado un expediente.

Tulio Barrera aseguró que el proceso que se ha seguido a Jonathan Ochoa ha estado apegado a derecho. “Quiero dejar expresa constancia que la fiscal Dubraska Chacín y la juez séptima de Control, Verónica Valbuena, no han tenido ningún interés económico en este caso y que son personas dignas y probas en el ejercicio de sus funciones”, destacó.

Aprehensión se logró gracias a la acción del Ministerio Público

Así mismo, refirió que la detención de Ochoa se produjo diez meses después de ser denunciado en abril de 2022 por Ricardo González, gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio Público y la dirección contra delitos de extorsión, a cargo de Ninoska Rodríguez, quien visitó la entidad zuliana luego de los atentados al supermercado Samba y Tu Finca Express.

Finalmente, el abogado Barrera manifestó que aun sus clientes corren peligro y que Jonathan Ochoa será el responsable de cualquier agresión o atentado al empresario y familia, quienes son personas trabajadoras e íntegras.

Noticia al Día