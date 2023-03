55232

Vuelo 742: El 16 de marzo de 1969 fue el día más terrible de Maracaibo. Un avión en llamas cayó sobre La Trinidad y Ziruma dejando muerte y desolación.



Animado por el éxito de su reciente historia: Pocaterra, Josué Carrillo, periodista, escritor zuliano, comienza hoy el seriado «Vuelo 742» una historia basada en los impresionantes hechos que marcaron la ciudad dejando hondas cicatrices que el tiempo no ha podido borrar.



Carrillo narra en 14 capítulos cómo sucedió el espantoso accidente con vibrante imaginación. Las entregas estarán disponibles por noticialdia.com cada jueves.

Aquí el primer episodio:

Vuelo 742: 1

Esta historia está inspirada en la tragedia aérea más terrible ocurrida en Maracaibo- Venezuela. Muchos personajes son reales tal y como aparecen, otros, son historias borradas por el fuego, más no de la memoria.

17 de marzo de 1969 (Un día después de la tragedia)

En la esquina, semáforo en rojo. Un Buick 58 amarillo, Marcos dice a su hijo Pedrito “¿así lo soñaste hijo?”. Pedrito (9 años, se muestra temeroso) mira a la izquierda: Una turbina inmensa de avión está en terrenos de LUZ, aún humea.

-Huele a carne asada, Dios santo, dice Marcos

Pedrito cierra los ojos. Las imágenes del sueño vuelven a su mente. Bolas de fuego caen del cielo. Gritos, lamentos.

Domingo 16 de marzo de 1969 (Día de la tragedia: 7.00 am)

Fotos enmarcadas sobre la mesa de la sala. Un póster del pelotero. Un periódico titula en grande sobre Látigo Chávez: Prospecto del equipo Gigantes de San Francisco

En bóxer Látigo Chávez hace café en la cocina. Se escucha una canción. Una mujer hermosa se despierta con el aroma del café, rueda la sábana blanca, queda en pantaletas, se levanta, va donde Látigo Chávez.

– Huele divino- Lo besa en el cuello. Látigo la toma por la cintura, la acerca a su cuerpo, le ofrece una taza de café de donde él está tomando.

– Voy a saber todos tus secretos. La levanta por la cintura, ella arquea sus piernas, la lleva al sofá, le hace el amor.

El capitán Emiliano Savelli Maldonado llama a su casa desde el hotel. Nadie le responde. Se pone el uniforme de piloto como un ritual. Desayuna en el aeropuerto con José Gregorio Rodríguez Silva, su primer oficial. Leen la prensa. José Gregorio se pone a conversar con una aeromoza. Emiliano Savelli va al hangar donde está el DC-9-32. Se ve lustrado, imponente.

– Pronto vamos a volar pajarito, le dice al avión

14 de febrero de 1969 (Un mes antes de La tragedia)

Jaime Tinoco va de camisa manga larga azul y pantalón gris, zapatos lustrados. Pasa frente a la casa de Lino Connell, un hombre pinta la fachada montado en una escalera. La esposa de Lino Connell le saluda con una hermosa sonrisa.

– Voy a robarle una flor, le grita, toma un Geranio, el más hermoso de los que se acercan a la acera.

El barrio está alegre. Música de cumbia en unas casas, en otras se escucha temas zulianos, la voz de Felipe Pirela parece flotar en las ramas de los árboles. Son las 5.50 de la tarde.

– ¿Está Helen?, pregunta al grito mientras golpea el candado del portón. La chica se asoma.

– Pasa, Jaime, le dice. Entra, se encuentran en un abrazo. Se besan. Jaime le entrega la flor.

– ¿Te quieres casar conmigo?, pregunta. Helen se queda como fuera de sí, por segundos, regresa

– Oh, Jaime, mi Jaime, claro que sí. Lo besa con profunda ternura.

– La vecina del fondo saldrá mañana y le voy a cuidar la casita. Jaime pela los ojos.

– ¿Quieres que vaya?

– Si

– Y no pensabas esperar que nos casáramos, ya sabes, de velo y corona.

– Pensaba, tontito, ya no. No puedo con esto que siento. No me deja dormir el imaginarnos en la cama, que me tomes, que me hagas tu mujer.

– Iré. Allá estaré

15 de febrero de 1969: 8.00 am

Helen lleva un suave vestido color durazno. Se despide del Sr. Arturo, su esposa Gladys y sus hijos Carlos y Susana.

Helen es hermosa (Tipo Ana de Armas).

Los niños en la camioneta ranchera de la época. La señora Gladys le entrega las llaves de la casa

– Cuídala como tu casa, le dice y le estampa un beso. Arturo igual se despide con un beso. Parte la camioneta. Los niños y Helen se despiden con las manos.

Helen entra a la casa. Una sala amplia. Un sofá espacioso color zapote. La luz entra por un ventanal. Ella se tumba en el sofá, abre las piernas, se toca por debajo de la falda.

– Ya prontito comerás gatita, dice con los labios ardientes, los ojos chispeantes.

– Helen, Helen, Jaime llama a la puerta en vos acallada.

Helen abre la puerta, hala de la mano a Jaime y cierra. Lo retruca contra la pared donde hay un reloj de números romanos arriba que marca las 9 en punto. Lo besa desesperada

– Jaime no puedo más, alíviame de esto, arde de deseos. Jaime le responde tierno, calmado. La toma en sus brazos, la lleva al sofá donde le quita el vestido soltándolo de los hombros. La mira acuciosamente de los pies a la cabeza. Disfruta la concupiscencia de un cuerpo con el prodigio de la juventud. La besa en el abdomen. La reclina y toma de su sexo. Ella gime.

Hacen el amor convulso, desenfrenado.

En la ventana la luz cambia con las horas. El reloj marca las 2pm. (Continuará)

8.30 am 16 de marzo de 1969 (Supermercado La Trinidad)

Lino Connell hace compras con su esposa e hijos de 2, 4 y 6 años.

La esposa tiene 29 años.

Deciden por dos cereales: Corn Flakes y Zucaritas de Kellogg´s.

Carlos Santeliz, pelotero del equipo Cardenales de Lara y su esposa escogen naranjas. Amorosos.

En el Supermercado La Trinidad en un paneo se distinguen pasajeros que fallecieron en la tragedia y otros que sobrevivieron por descartar el viaje a última hora: Sonia Llorente esposa de Luis Aparicio, el Pastor Marcos, su hijo Pedrito.

– Helen, Helen, llama desde la cerca, la vecina a Helen.

– Dígame vecina para que soy buena

– ¿Me puede cuidar la casita otra vez?

– Pues claro, no faltaba más, respondió Helen recordando aquel 15 de febrero. Un mes y un día atrás, cuando se había entregado a su Jaime.

– Venga así como está. Aquí en la casa se baña y descansa, come rico. Nosotros vamos a llevar a los niños al aeropuerto que Arturo despide a su compadre.

Helen disfruta de un baño restaurador. Se pone una camisa guayabera blanca de su padrastro, pantaletas negras de encajes. Llama a Jaime a su casa.

– Aló, Jaime

– Si, amor, dime

– Ven a la casa de Gladys, te estoy esperando como la otra vez, no tardes.

– Qué bueno, mi amor, dame un ratito y voy.

A las 10 y 30 am llegaron Arturo, Gladys, Carlos y Susana al aeropuerto Grano de Oro a esa misma hora el vuelo 742 de Viasa despega de Maiquetía rumbo a Maracaibo.

– Pasajeros con destino a San Cristóbal abordar por la pista dos, se escucha una voz atemperada y acogedora por los altoparlantes. Carlos mira a todos lados buscando de dónde proviene esa voz.

– ¿Su, de dónde hablará esa mujer?. La niña mira minuciosa.

– Pasajeros con destino a San… allá está, señala al leer los labios hacia un pequeño cubículo en vidrio. Carlos camina despacio.

– Pasajeros con destino… la tiene frente a sus ojos divididos por el cristal. Es una mujer de belleza abrumadora, labios en rojo intenso, uniforme azul, un sombrero con el logo (dos alas). Pasajeros con destino… Carlos alelado la mira. Ella cierra el micrófono.

– ¿Qué deseas niño?, le dice. Carlos tarda en responder.

– Nada, bueno, si, quería saber quien hablaba por allí – señala los parlantes –

– ¡Y lo descubriste!, sonríe espléndido. ¿Cómo te llamas?

– Carlos yyyy… usted?

– No me trates de usted, dime tu, me llamo Zore

– Eres la mujer más bella que he conocido, Zore, dice Carlos.

– Guao que hombrecito tan tierno eres, toma, le regala un caramelo cuadradito de chocolate, estos me encantan. Pasajeros con destino …. Carlos dice adiós con sus manos.

Zore deja el cubículo. Pasa por la sala de espera en dirección a los baños. El uniforme falda a la rodilla y chaqueta azul, blusa blanca, zapatos negros de tacón medio, cuadrado. Camina con la elegancia de una Miss Universo, es la mujer más bella en todo el aeropuerto, salvo por Carmen Romero quien la mira admirada mientras su novio, Ricardo Martínez le toma las manos.

En el pasillo, Romer Áñez, Guardia Nacional echa al cenicero la colilla de un cigarro al que ha dado el último jalón. Carlitos ve que va sigiloso detrás de Zore. Discretamente, observa a Zore entrar al baño y al guardia después. Presiente que algo anda mal. Va a la puerta escucha:

– Déjame en paz, suelta, suelta

– Te crees la princesa de esta verga

– No me creo nada, Romer ¡sueltame ya!

Carlitos entra. Romer tiene a Zore atenazada. La mano derecha le estruja un seno. Zore está asfixiada, repudio y asco se le notan en el rostro.

– ¡Sueltela!, ordena Carlitos con voz determinada como si fuese un hombre armado.

– Qué coño haces aquí, carajito, grita Romer y besuquea las mejillas de Zore.

– Sal de aquí, Carlitos que este animal puede hacerte daño.

– Veamos que tan inteligente es ¡Que suelte a la dama o si no…!

– Jajajaja, no me jodas … ¿o si no qué? Ya vas a ver. Suelta a Zore con intenciones de golpear al niño.

– Atrévete a hacernos algo y acabarás con tu carrera, con tu vida.

– Ah sii ¿y cómo lo harás enano?

– Te acusaré con la señora Alicia, ¿Sabes quién es la señora Alicia?. Te informo, la señora Alicia es la Primera Dama del país, es la esposa del Presidente Caldera. Ella nos protege. Si nos haces algo ella lo sabrá y te hará pagar caro.

– ¿Y se puede saber cómo vas a decirle a Doña Alicia lo que voy a hacerte?, jajajajaa, se relame los labios.

– Eso es muy fácil, animal. Mi tío Heberto Colina es periodista de Panorama, él se encargará de denunciarte

– ¿Heberto? ¿El Chino Camacho es tu tío?

– Si, ¿ves que te conviene soltarla y no joderla más nunca en tu vida?

– Haberlo dicho antes… suelta a Zore, se sacude las manos y la ropa, sale del baño con la cabeza gacha. Zore abraza a Carlitos con ternura.

– Vaya que eres un varoncito, un valiente, lástima que seas tan niño, si no me casaría contigo. (Continuará)

Josué Carrillo

Ilustración: Milagros Sánchez