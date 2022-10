1922924

-Un oficial de policía de San Antonio, Texas, que aún estaba en período de prueba, fue despedido después de que disparara e hiriera a un joven de 17 años en el estacionamiento de un McDonald’s, «por error», según informó el departamento este miércoles.

El adolescente, Erick Cantu, está hospitalizado con múltiples heridas de bala. Hasta hoy viernes, 7 de octubre, por la mañana se desconocía su estado de salud.

El oficial, identificado como James Brennand, acudió al local de comida rápida de Blanco Road alrededor de las 10:45 pm del domingo por una llamada de disturbios no relacionada, según la policía.

«Mientras el oficial intentaba recabar información de los testigos, se percató de que un vehículo que lo había evadido el día anterior cuando él intentó detenerlo porque la matrícula registrada no coincidía con la del auto real», dijo la capitana Alyssa Campos, comandante de formación del departamento, en un comunicado en vídeo.

Las imágenes de la cámara corporal del policía, difundidas por el departamento, muestran a Cantu sentado en el auto comiendo una hamburguesa de McDonald’s. Una chica de 17 años lo acompaña en el asiento del pasajero.

«Salga del auto», le dice el oficial a Cantu, como se ve en el video.

Cantu puso el auto en reversa con la puerta del conductor aún abierta y retrocedió, dijo Campos, y agregó que el oficial fue golpeado por la puerta abierta.

El auto conducido por Cantu, según Campos, no fue el objeto de la llamada por disturbios en el estacionamiento de McDonald’s.

El oficial pensó que el auto era robado y llamó para que lo «cubrieran», pero se acercó al auto antes de que llegaran otros oficiales, dijo Campos. Agregó que el agente abrió «bruscamente» la puerta del conductor y ordenó a Cantu que saliera del auto.

«El oficial entonces retrocedió y abrió fuego contra el auto mientras el conductor daba marcha atrás para alejarse de él», agregó.

En el video se escuchan varios disparos mientras el auto color vino retrocede y la puerta del conductor se cierra. En el video se oyen más disparos mientras el auto huye del estacionamiento.

Cantu y su pasajera fueron encontrados a una cuadra de distancia. La pasajera no resultó herida.

La policía no ha aclarado si el auto era, en efecto, robado.

Oficial en período de prueba

Brennand llevaba siete meses en la institución y todavía estaba en periodo de prueba, una práctica habitual para los agentes de San Antonio que se graduaron en la academia de policía hace menos de un año.

«Las acciones del exoficial son indefendibles y no se ajustan a nuestra formación, tácticas y procedimientos», dijo el jefe de la policía, William McManus. «Como tal, lo he despedido. Me abstendré de hacer más comentarios, ya que este incidente aún se está investigando».

Todos los disparos que hace la policía se envían a la oficina del fiscal del distrito para ser revisados. Brennand no ha sido acusado de ningún delito.

Danny Díaz, presidente de la Asociación de Agentes de Policía de San Antonio, dijo que se abstendrá de hacer comentarios hasta que se complete la investigación.

