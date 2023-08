145670

-Yulimar Rojas compitió con la bandera de Venezuela pintada en la mejilla, en el Mundial de Atletismo 2023, este miércoles 23 de agosto.

La venezolana, de 27 años, lució el tricolor nacional en ambos cachetes, en esta prueba preliminar de salto triple.

Rojas festejó la clasificación a la final del triple salto con un baile en la pista tras registrar 14,59 metros en su primer intento.

“Ha sido lo que esperaba. Hoy venía a no desgastarme mucho, el calor está haciendo bastantes estragos. Solamente quería saltar y descansar. Estoy pensando en la final ya desde hoy. Esto no me preocupaba pero tenía que pasar por esta clasificación, son las normas”, celebró en sus palabras a los periodistas después de la ronda de clasificación de este miércoles.

“Estoy contenta y estoy tranquila para venir y hacer mi papel. Ahora a descansar bastante y para divertirme. Es un campeonato para eso y no presionarme”, apuntó.

“La temporada está siendo óptima. He intentado llegar aquí en mi mejor forma física, creo que es así. Estoy preparada para llegar a la pista y comerme la fosa, saltar y volar lejos. Ahora a prepararme psicológicamente y descansar, para soñar en grande el día viernes”, apuntó.