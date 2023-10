“Ya no tomo, el pastor me regaña”: Ana del Castillo

162505

Ana del Castillo es una de las figuras del vallenato más destacadas en la actualidad. Su gran voz y puesta en el escenario ha sido fuente de elogios entre sus compañeros y la industria musical.

De hecho, la intérprete está nominada a los premios ‘Latin Grammy’ en la categoría de Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum de Cumbia Vallenata con su más reciente producción ‘El favor de Dios’.

En esta última compite con Silvestre Dangond y Carlos Vives por el gran reconocimiento otorgador por la Academia Latina de Artes y Ciencias de La Grabación que oficiará la ceremonia de premiación el próximo jueves 16 de noviembre, en Sevilla, España.

Ante la noticia de su nominación, Del Castillo demostró su felicidad y agradeció a sus colaboradores por su gran trabajo que complementan el gran talento que ha demostrado la intérprete de ‘La Cachera’ dentro del género musical y a su fanaticada.

“Estoy feliz y agradecida con Dios por estas nominaciones, la cuales exaltan la ardua labor que hemos hecho con mi equipo de trabajo. Son dos nominaciones que representan mucho para mí y para mis seguidores, quienes se encargan de expandir el talento que Dios puso en mí. Sin ellos nada de esto estaría pasando, por eso los amo”, afirmó la artista en entrevista con la revista ‘Vea’.

No obstante, esta variación no solo hace referencia a su trabajo, sino también a su actitud y a ciertos hábitos que tenía con el alcohol y por lo que en más de una ocasión fue criticada.

“He cambiado mucho, yo ya no tomo. El pastor me regaña, me dice: ‘Cuidado, Ana se va a poner a tomarse sus traguitos’. Ahora tomo vino”, expresó con una pequeña risa.

Desde hace un tiempo, sus seguidores han notado que la cantante le ha dado un vuelco a su vida con su entrenamiento físico, sus creencias espirituales y el enfoque que demostrado su trabajo. De hecho, esta infiere que una de las causas para dejar de tomar fue pensar en el empeño que ha puesto en su carrera musical.

“Tomar ya no es mi vida. No es, porque me da como el guayabo moral de: ‘Mira tanto que te has esforzado y vas a tomar’. No, no estoy en eso”, precisó la vallenata.

El Tiempo