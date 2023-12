193237

Necesitamos que los cortes eléctricos y apagones pasen a formar parte del pasado. Esta es la razón por la cual, desde Venezuela Solar, vamos a continuar informando y formando a la ciudadanía acerca de esta importante alternativa que solucionaría la crisis eléctrica, que ya es de largo alcance.

Pronto le daremos la bienvenida al nuevo año 2024. Tendremos un nuevo año, pero las condiciones asociadas al suministro eléctrico seguirán siendo las mismas, con leves y esporádicas mejorías en algunos sectores, e intensificándose y agravándose en otros, en detrimento de la calidad de vida de quienes aquí vivimos.

Es una injusticia tan largo padecimiento.

En las redes circularon videos donde nos informan sobre la adquisición de kits fotovoltaicos, ante esto nos preguntamos: ¿Dónde están?, ¿Por qué no los instalan de inmediato? ¿Por qué si los sistemas fotovoltaicos son una alternativa viable, y hay en existencia en el país, qué razón justifica que no hayan sido instalados ?

Se supone que fueron adquiridos con la finalidad de empezar a aplicar medidas que de alguna manera contribuyan a bajar el racionamiento eléctrico. Pero hasta ahora no ha sido así.

Quienes investigamos estos sistemas, sabemos que su instalación no es compleja, contrariamente, es sencilla, por eso nos parece inadmisible que no se hayan instalado. Se ha prolongado el sufrimiento del pueblo con respecto a este problema, cuando pudieran tomarse acciones graduales para corregirlo.

Desconocemos si somos víctimas de la indolencia, la ignorancia o la arrogancia. No entendemos qué espera el gobierno para empezar a hacer uso las energías alternativas.

No se va a construir otra represa de Guri, y la actual no da para cubrir la demanda del país, el bendito cable no es la solución, no queremos màs racionamientos. No hay ninguna razón para que no se hayan buscado alternativas diferentes al suministro tradicional que aporta el país.

La ciudadania tambièn debe ser escuchada para lograr solventar la grave crisis del sistema elèctrico.

Desde Venezuela Solar, organización que ya agrupa voluntades ciudadanas de los estados Zulia, Monagas, Mérida, Bolívar y Barinas, vamos a seguir insistiendo, sin cansarnos, hasta que la energía fotovoltaica sea implementada por el gobierno, solicitamos la importación masiva de sistemas fotovoltaicos, la exención de aranceles de importación y la eliminación del IVA que tanto la encarecen, tambièn solicitamos la aprobación de crèditos para que podamos adquirir dichos sistemas y que sean instalados en todos los rincones del país.

Siempre Vileana Solar.