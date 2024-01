¿Quieres llegar a los 70 años como esta señora?

208909

La periodista, Pilar Laguna, presenta este interesante reportaje en el portal cuidateplus.marca.com donde ofrece consejos para llegar bella y saludable a los 70 años como la dama de la fotografía.

Explica, Laguna:

Al llegar a una edad avanzada lo que preocupa a muchas personas es la estética del envejecimiento, las arrugas, las canas o esas protuberancias corporales, que no son precisamente músculos, y que un día aparecen en el espejo. El proceso natural del envejecimiento, incluso en hombres y mujeres que mantienen estilos de vida hipersaludables (si es que esto existe), sigue rutas muy similares para todas las personas y se impone a los retoques cosméticos por muy sofisticados que sean. Envejecemos por fuera, pero también por dentro, y está en nuestra mano aminorar el proceso con algunas tareas de mantenimiento.

Es evidente que el envejecimiento no se detiene en ningún ser vivo, aunque podemos tomar ciertas decisiones desde edades tempranas que nos permitan disfrutar en el futuro de una vida activa, bastante lejos del sillón y la mantita (siempre que la salud lo permita). Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Jubilados (AARP, en sus siglas en inglés), concluye que la década de los 70 puede ser una etapa muy feliz de la vida para quienes se mantienen con salud y no pierden la interacción social, ni la actividad física ni el estímulo intelectual.

En muchos casos estas condiciones ideales comienzan a perderse a partir de la jubilación. Y también por cambios emocionales que no deben achacarse simplemente a la edad (ánimo bajo, falta de energía, desinterés por las antiguas pasiones…), por algunas discapacidades que imposibilitan hacer lo que a uno le gusta, o por cambios drásticos de vida (viudedad, soledad…). Estar en plena forma en la octava década de la vida depende mucho de lo vivido en las décadas anteriores, aunque nunca es tarde para incorporarse a un estilo de vida saludable.

¿Hay muchos hombres y mujeres mayores de 70 años que gozan de una salud plena? “La respuesta es sí, aunque el punto de corte no tiene por qué estar en los 70 años. La vejez no se mide a partir de una edad determinada, es un proceso mantenido durante la vida y con una enorme variabilidad interindividual, incluso dentro de los componentes orgánicos de una misma persona”, indica José Manuel Ribera, catedrático emérito de Geriatría de la Universidad Complutense y académico de la RANM, señalando que marcar los 70 años como punto de referencia “solo vale para la Administración cuando establece las jubilaciones, o para los estudios epidemiológicos”.

Por ello plantea como cuestión previa qué es lo que entendemos por “estar sanos”, algo sujeto a interpretación y no siempre con los mismos criterios, porque hay una salud subjetiva (cómo me encuentro) y una salud objetiva (cómo estoy). Tanto en las encuestas del Instituto Nacional de Estadística como en las realizadas en otros países, dominan las respuestas positivas cuando se pregunta por la salud, incluso en el grupo de mayores de 85. “Es decir, que la salud subjetiva de los mayores es buena, o, al menos, así la vive el colectivo, pero el panorama de la salud objetiva no es tan optimista”, puntualiza Ribera. Y es que en torno a dos tercios de la población con esa edad es hipertensa, el 25% tiene diabetes tipo 2, entre el 20 y el 40% presentan trastornos cardiacos y cerca de un 20%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Más del 80 % tiene alteraciones de oído y/o vista. Y entre el 5 y el 10% padecen algún grado de deterioro cognitivo, lo que podría afectar a un tercio de la población por encima de 90 años. Otros procesos, como las infecciones y los tumores malignos, también aumentan su incidencia y prevalencia según envejecemos.

Ribera explica por qué ocurren todas estas afecciones, trastornos o enfermedades. “Las pérdidas asociadas al envejecimiento limitan nuestras capacidades defensivas y nos hacen más vulnerables para generar enfermedad, lo que puede ocurrir a través del envejecimiento primario y del secundario.