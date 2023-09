158782

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este viernes, 22 de septiembre, sobre el traslado de 118 privados de libertad desde el penal de Tocorón hacia el Centro Penitenciario David Viloria (“Uribana”) en el estado Lara.

Según la organización, se espera la llegada de otros 182 presos que serán distribuidos en varios penales de la misma región.

Durante los últimos 15 años, Tocorón se había convertido en uno de los penales más notorios del país debido a sus condiciones inhumanas, el liderazgo de los pranes (líderes delictivos dentro de las cárceles), la presencia de bandas delictivas y la falta de autoridades penitenciarias.

El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció el miércoles 20 que se llevaría a cabo una intervención en Tocorón con la participación de 11 mil funcionarios de seguridad. A pesar de que el operativo fue calificado como exitoso por las autoridades, el OVP denuncia la opacidad informativa durante el proceso.

Según la ONG, tanquetas, motos y un gran número de militares estuvieron presentes en el penal sin que nadie se opusiera, ya que los pranes más violentos habían negociado su salida del país hace más de una semana.

Por último, la OVP destaca que hasta el momento no se tienen noticias sobre el paradero de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder máximo del penal y del Tren de Aragua, así como de Ever González Zambrano, alias el Gocho Ever, y otros lugartenientes y luceros que aterrorizaban a la población penal y obtenían ganancias millonarias anualmente.

Noticia al Día con información de ONG Observatorio Venezolano de Prisiones