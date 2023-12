196888

Salvar el planeta de la depredación humana implica un cambio de sistema. Nuestra relación con la naturaleza ha sido irrespetuosa, irresponsable y abusiva, por ello el planeta atraviesa momentos críticos que ponen en peligro la continuidad de la vida de todas las especies que aquí habitamos. ¿Los responsables? Los conocemos, las grandes economías dominantes en el mundo.

¿Sólo la crisis climática demanda un cambio de sistema? No. También la crisis eléctrica que afecta a nuestro país. En reunión efectuada en el Palacio de los Cóndores, con la presencia del Gobernador Manuel Rosales y de autoridades regionales, pudimos escuchar declaraciones del ciudadano Ministro del Poder Popular para La Energía, Nestor Reverol, en las cuales anunció que para el inicio del próximo año 2024 se pondrá en marcha una nueva modalidad de suspensión del servicio eléctrico en nuestro estado. Cambiamos de año, pero no mejoran las condiciones en el servicio eléctrico.

El argumento para tal decisión es que se estarán realizando trabajos de adecuación, cambio y reemplazo de un conductor, traído de Europa, que se colocará en las torres que comunican la subestación El Tablazo con la subestación Cuatricentenario. Entendemos que son procesos de mantenimiento necesarios, sin embargo, conociendo estas condiciones de deterioro en que está la infraestructura eléctrica del país, ¿Por qué paralelamente a estos trabajos no se buscan alternativas que permitan ayudar a la población a cortar el largo padecimiento que ha tenido la región con la crisis del sistema eléctrico?

Si existe la posibilidad de obtener energía a partir de la luz solar, es decir energía fotovoltaica, conocida y mencionada por el ciudadano ministro en esta reunión, ¿Por qué no se invierte una parte del presupuesto en esta alternativa? Sabemos que es una opción confiable, segura y autónoma. También sabemos que la instalación de paneles solares en los hogares venezolanos le pondría fin a los ataques que tienen en vilo el sistema eléctrico nacional. Los cortes eléctricos y apagones son insoportables para la población. Igualmente, las interrupciones abruptas de electricidad constituyen una flagrante violación a los derechos humanos, por ello afirmamos que resolver esta situación constituye un tema ético.

Saber que el Estado Zulia padecerá una nueva modalidad de cortes eléctricos en enero, donde nos quitarán 100 megavatios para poder realizar las adecuaciones que afirma el ministro, nos reafirma en las propuestas de Venezuela Solar para el Gobierno Nacional:

• Importación masiva de todos los componentes fotovoltaicos.

• Exención de todos los impuestos por concepto de importación y de IVA

• Aprobación de créditos que garanticen el acceso de estos sistemas a toda la población.

La energía solar no debe ser un privilegio de un sector de la sociedad, no sería justo. Para ello el Gobierno Nacional tiene el deber de garantizar el acceso al servicio de electricidad a toda la población. El Sol es nuestro principal aliado, es una gran estrella que no discrimina, porque cada mañana nos brinda su energía a todas y todos.

Estamos a disposición para brindar toda la información técnica y operativa. Este es un tema de seguridad de Estado y la ciudadanía tiene derecho a presentar la alternativas inmediatas y eficaces para resolver esta crisis y hacer que los cortes sean historia del pasado. Recordemos el concepto del Poder Obedencial.

Siempre Vileana.