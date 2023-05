101837

Descubre cuál es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes 29 de mayo en el Horóscopo al Día.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy los celos te pondrán en una situación incómoda y de mucha tensión, contrólate y evita una reacción impulsiva, con autocontrol manejarás muy bien tus emociones sin perjudicar tu relación. Destacarás en una reunión de trabajo hoy, tus ideas claras y tu seguridad serán las que predominen sobre los demás.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: No dudes de las intenciones de esa persona que te apoya en los momentos difíciles que estás viviendo, aunque la cercanía y el cariño hará que los sentimientos cambien y en poco tiempo habrá romance. Laboralmente tus esfuerzos empiezan a ser recompensados, pero no significa que debas confiarte, tienes que seguir esforzándote para no estancarte.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: En medio de rumores que harían dudar a cualquiera la confianza de tu pareja te dará un gran alivio y seguridad, hoy conversarán, habrá mucha sinceridad lo que fortalecerá los sentimientos. Recibirás una noticia relacionada con mejoras en tus ingresos, los reconocimientos continuarán de acuerdo a las posibilidades de tus empleadores, sigue esforzándote.

CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu amor se pondrá a prueba, descubrirás una mentira que te dolerá, tendrás todas las explicaciones que pidas pero debes esperar antes de tomar una decisión, tranquilízate y sabrás que hacer. Algo que firmaste sin prestar mucha atención te ocasionará problemas legales, necesitarás la ayuda de un buen profesional para solucionar este problema, finalmente lo lograrás.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Tienes muchas dudas con respecto a tu relación, tranquilízate y no pienses que alejándote de esa persona te sentirás mejor, la inseguridad pasará y te arrepentirías de haber terminado con tu relación. Es un buen momento para compras importantes, no te negarán el crédito y encontrarás personas que te garanticen sin ningún problema.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Olvídate de los consejos de los demás, pueden ser bien intencionados pero están equivocados, si sigues lo que te dicta tu corazón terminarán los desacuerdos sentimentales y la reconciliación será apasionada. Día de buenas noticias a nivel laboral, te renovarán contrato o habrán cambios muy positivos para ti, tu situación se estabilizará.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Antes de ilusionarte con un compromiso estabiliza primero tu relación, falta mucha comunicación para que puedan conocerse mejor, una relación formal ahora no tendría mucho éxito. Estás en una etapa de desánimo, nada te motiva laboralmente, esfuérzate y sobreponte, tus ideas son buenas, exponlas con seguridad y tendrán gran acogida.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: El romance que has iniciado con tantas ilusiones hoy sufrirá su primera crisis y será muy fuerte, pero no logrará separarlos, después de muchos intentos lograrán superar sus desacuerdos. No te preocupes por las críticas negativas a tu trabajo, son provocados por la envidia, sigue esforzándote, poco a poco iras consiguiendo tus objetivos.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Hoy conocerás a alguien que tratará de ser parte de tu vida aún sabiendo que tienes pareja, no te dejes impresionar por sus promesas, no las cumpliría y terminaría con la estabilidad emocional que ha alcanzado. Antes de exponer tu proyecto analízalo y planea la mejor forma de presentarlo, de cómo llegues a tus superiores dependerá de que lo aprueben.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy conocerás a alguien y te sentirás seguro de que es la persona ideal para ti, no te será fácil conquistarla, tu perseverancia será tu mejor arma para lograr lo que quieres. Estarás tentado a dejar de lado tus compromisos por un trabajo que no es urgente, no sacrifiques tu vida personal, ya ha cumplido con tus responsabilidades y mereces distraerte.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Tu relación sentimental marcha bien y te seguirá dando alegrías, no dejes que algunos malos entendidos que surgirán estropeen tu felicidad. Tu trabajo es reconocido y recompensado lo que te hace sentir incentivado, hoy te darán encargos adicionales y no tendrás ningún problema en dedicarle un poco de tu tiempo libre.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Una gran tentación llegará a tu vida, despertará en ti una pasión muy intensa, pero prevalecerá la razón y el verdadero amor que sientes por la persona que ha estado a tu lado en las buenas y en las malas. Día de buena comunicación con tu entorno, te será fácil conciliar y llegar a acuerdos sobre el proyecto que tienes que trabajar en equipo.

