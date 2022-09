1920277

Héctor Juan Pérez Martínez (Ponce, Puerto Rico, 30 de septiembre de 1946 – Queens, Estados Unidos, 29 de junio de 1993),​ conocido por su nombre artístico Héctor Lavoe, fue un cantautor y productor musical de salsa puertorriqueño-estadounidense. Es considerado por muchos como uno de los más importantes cantantes e intérprete en la historia de la salsa, ya que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial en las décadas de 1960, 1970 y 1980 y principios de los 1990. Asimismo es uno de los artistas latinos más influyentes y populares de todas las épocas. ​

Desde 1967 hasta 1974, integró la orquesta de Willie Colón, con la que logró el reconocimiento con canciones como «Aguanile», «Che che colé», «La murga», «Juana Peña», «Calle Luna, calle Sol», «Barrunto», «Timbalero», «Abuelita» entre otras.

También formó parte del elenco de la orquesta salsera Fania All Stars desde su creación en 1968 hasta sus últimos años de vida. Lavoe fue uno de los artistas principales del sello Fania Records, así como de la Fania All Stars. Con ellos grabó varias canciones que se convirtieron en éxitos musicales, tales como «Mi gente», «El rey de la puntualidad», «Ublabadú», «Siento» y más temas que salieron en el disco recopilatorio Fania All-Stars with Hector Lavoe en 1997.

Tras su separación de Willie Colón, inició su carrera como solista y publicó su primer álbum, La voz, con el que recibió un disco de oro y obtuvo, por parte de la revista Latin NY, el premio a mejor vocalista masculino y mejor conjunto de 1976. Posteriormente lanzó otros álbumes como De ti depende, Comedia, El sabio, ¡Qué sentimiento!, Reventó y otros que obtuvieron diversos premios. Su último álbum Strikes Back, lanzado en 1987, fue nominado a los Premios Grammy de 1988 en la categoría mejor interpretación latina tropical, el cual no pudo ganar.15​ A lo largo de su carrera como solista, obtuvo varios éxitos musicales como «El cantante», «Rompe saragüey», «Periódico de ayer», «Juanito Alimaña» y «Plato de segunda mesa», por sólo mencionar algunos.

Además de haber tocado con Willie Colón y la Fania All Stars, Lavoe compartió escenario con diversos artistas de varios géneros como Andy Montañez, El Gran Combo, Raphael, John Lennon, Frankie Ruiz, Santos Colón, Oscar D’ León, Tito Nieves, José José, Ismael Rivera, Celia Cruz y otros cantantes. También grabó canciones al lado de Daniel Santos, Tito Puente y Richie Ray.

En 1968 nació su primer hijo, José Alberto Pérez, con Carmen Castro. Su segundo hijo, Héctor Pérez Jr., fruto de su relación con Nilda «Puchi» Román (con quien se casaría posteriormente), nació en 1969 y falleció en 1987 al manipular un arma de fuego. En junio de 1993 Lavoe falleció a los cuarenta y seis años de edad luego de sufrir un paro cardíaco causado por complicaciones del sida que contrajo a mediados de los años 80 tras inyectarse una aguja infectada. Su cuerpo descansa en el Cementerio Civil de Ponce, Puerto Rico, al lado de su hijo Héctor Pérez Jr. y su esposa Nilda «Puchi» Román, fallecida en 2002.

