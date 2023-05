Eliezer García, el médico venezolano que atiende “emergencias creativas” en la NASA

101623

El venezolano Eliezer García Gazaui tiene dos pasiones claras desde que era muy pequeño: la medicina y la exploración de su creatividad.

La primera la transformó en su carrera, que estudió en la Universidad Central de Venezuela (UCV). La segunda comenzó a mostrarla a través de las redes sociales, donde publicaba imágenes de su autoría. Sin embargo, nunca imaginó que una de sus pasiones lo convertiría en vocero comunicacional y creativo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Con tan solo 28 años de edad, García Gazaui, oriundo de Caracas, acaba de formar parte de un equipo de estudiantes de The Savannah College of Art and Design (SCAD, por sus siglas en inglés) cuyo trabajo es crear formas innovadoras de comunicar los avances de la misión espacial ICESat-2, un satélite de la NASA diseñado para medir el deshielo y su impacto global.

“Para ser honesto nunca imaginé trabajar con la NASA. Siempre admiré el trabajo de NASA y su vocación por explorar me han inspirado desde que soy pequeño. Me hicieron amante del espacio, pero jamás imaginé que estaría tan cerca de ellos”, dijo el venezolano en entrevista con la Voz de América.

García dice que la experiencia ha sido “única” porque le ha permitido visitar las instalaciones del Centro de Vuelo Espacial de Goddard, en Greenbelt, Maryland, y también conocer a científicos y otros especialistas que trabajan con la NASA.

Un hobby convertido en carrera que lo llevó a la NASA



García siempre tuvo claro que la medicina sería la primera carrera que estudiaría, aunque admite que varios episodios durante su adolescencia lo hicieron dudar.

“Cuando estaba cerca de graduarme del colegio, me regalaron mi primera cámara, y me enamoré de la fotografía. Empecé a ganar concursos estudiantiles, mis fotos eran virales en Facebook y Twitter, y me di cuenta que si todo eso estaba sucediendo, era porque algo estaba haciendo bien. Desde ese entonces sentí curiosidad en estudiar algo más, pero me daba miedo renunciar a mi sueño de la niñez”, contó.



Eliezer comenzó a estudiar medicina, pero durante esos años de clases confiesa que su lado artístico “se disparó”, así que ya no publicaba solo fotografías en redes sociales, sino que también agregó videos y un poco de animación en sus cuentas. En su cuenta de Instagram —donde se define como “un médico que atiende emergencias creativas”— tiene más de 15.000 seguidores. También brinda asesorías sobre proyectos e ideas innovadoras en a través de las redes.

“Al darme cuenta que lo audiovisual también me apasionaba, me hice la promesa de estudiar en algún lugar donde pudiese explorar todo lo relacionado con las artes, y es así como llegué a SCAD, la universidad para las carreras creativas”, dijo.

En 2021, luego de egresar de la facultad de medicina de la UCV, en Caracas, Eliezer García Gazaui emigró a EEUU, y se radicó en Savannah, Georgia, donde estudió Efectos Especiales y Tecnologías Creativas en SCAD.

Durante estos más de dos años de estudio, García logró ser parte del equipo SCADpro, el estudio de innovación de SCAD especializado en innovar y producir soluciones comerciales para las marcas más influyentes del mundo. Gracias a esto logró formar parte del equipo de comunicación de la NASA.

“Cuando me enteré que la NASA es aliada de SCAD, me aferré a la idea de que esto podía pasar y le pedí a Dios que sucediera. Todavía es surreal formar parte del equipo, y estoy demasiado contento y agradecido por estar viviendo esto tan especial”, agregó.



Agregó que es una experiencia que muestra que los sueños se cumplen, siempre y cuando se trabaje con disciplina y excelencia.

“Es sabroso ver a tantos venezolanos triunfando en las artes y en las ciencias, y me llena de orgullo formar parte de ellos porque somos la muestra de lo que somos capaces”, agregó.

Con información de la Voz de América