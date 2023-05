Cuatro marinos chilenos matan a golpes a un indigente colombiano

98673

El colombiano discapacitado tenía 60 años y había llegado de Cali en 2020. Luego de la brutal golpiza, la fiscalía imputó a los funcionarios por homicidio simple, además de ser dados de baja de la institución. La Cancillería de Colombia exige celeridad en el proceso.

El Ministerio Público ha ordenado prisión preventiva para los funcionarios que el pasado viernes golpearon brutalmente -con patadas, puños y objetos- a Milton Domínguez, que vivía en la calle. El suceso ocurrió cerca de las cinco de la madrugada.

La policía llegó al lugar tras la golpiza y solicitó una ambulancia que trasladó a la víctima al hospital regional, donde falleció por traumatismo encéfalo craneano complicado a las 9.50 de la mañana, según ha relatado este lunes el fiscal Francisco Alamzán. Los imputados deberán cumplir el arresto en una unidad naval mientras esperan la resolución de la justicia.

El caso que ha provocado conmoción nacional en Chile ocurrió en la antesala del Día de las Glorias Navales, la principal fiesta de la institución militar en Iquique y la razón por la que los marinos viajaron hasta la ciudad norteña.

A las horas de la muerte de Domínguez, la Armada dio de baja a los servidores navales de dotación de la Fragata Cochrane (Valparaíso) y rechazó “categóricamente” los hechos alejados de sus “valores y principios”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, insatisfecho, solicitó esta tarde a las autoridades chilenas “la mayor celeridad en las investigaciones” y el castigo a los responsables de “tan execrable acto”. “Las acciones legales deben ir más allá de la suspensión de los funcionarios anunciada por la Armada chilena a través de un vídeo en redes sociales”, advirtieron.

Milton Domínguez

Milton Domínguez era un técnico en paneles solares que llegó sin papeles desde la ciudad colombiana de Cali al norte de Chile en 2020.

Al cruzar la frontera, se auto denunció ante la policía, la que lo llevó a una residencia sanitaria para que cumpliera la cuarentena producto del coronavirus. En los baños, según relató en una entrevista al Hogar de Cristo -una institución social que ofrece asistencia a las personas en situación de calle-, se contagió un hongo en el dedo del pie derecho. A los tres días, tenía el dedo negro y acudió a urgencias en un hospital que se negó a atenderlo porque no tenía identificación.

Unas voluntarias de la Cruz Roja lograron que obtuviera un carnet de identidad (DNI) provisional y pudo someterse a una cirugía. Le cortaron dos dedos y le pidieron que regresara en cuatro días. “Yo pensé que me iban a hacer puntos, una curación, y no. Cuando llegué me dijeron que me iban a cortar un pedazo más. Me aplicaron la raquídea y cuando desperté me habían cortado la pierna hasta arriba de la rodilla”, narraba en una entrevista grabada al Hogar de Cristo, la institución que lo acogió en la hospedería de Iquique. El Servicio Jesuita de Migrantes explicó que Domínguez vivía ahí, donde era atendido y cuidado por su condición de discapacidad física, a la espera de la respuesta a la solicitud de refugio que presentó en 2021.

Hice esa entrevista y conversé largo con Milton. Ahora me entero de su asesinato, aunque la indolencia de un sistema inoperante lo fue matando de a poco desde mucho antes. El equipo de seguridad municipal qué pasa mientras lo golpean y se va sin hacer nada es prueba de lo mismo https://t.co/QJvHrlUEgi — ximenatorrescautivo (@xitorrescautivo) May 21, 2023

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La madrugada del 19 de mayo, Domínguez, que vestía una chaqueta reflectante amarilla, estaba en una esquina cerca de la catedral de Iquique pidiendo dinero. Los cuatro marinos estaban en la ciudad por el Día de las Glorias Navales, que se conmemoraba el fin se semana.

Según el Ministerio Público, los funcionarios regresaron a su lugar de descanso luego de ver ir a un partido y de fútbol e ir a varios bares. Después una turba se cruzó con ellos y fueron víctimas de un asalto, donde perdieron objetos personales.

En los vídeos enseñados en la audiencia de este lunes se ve cómo los cuatro marinos increpan y hostigan a Domínguez para que les diga dónde están sus objetos robados, suponiendo que él lo sabía.

El fiscal Alamzán detalló que los uniformados estaban alcoholizados y “muy agresivos”. Los marinos golpearon a Domínguez, quien rápidamente cayó al suelo. Eso no impidió que la paliza continuara e incluso se agudizara. En las imágenes se ve a uno de los cuatro marinos golpeando en la cabeza al inmigrantes colombiano con sus propias muletas. “En su caso estamos ante el autor de quien toma parte de ejecución del hecho de manera inmediata y directa”, remarcó en la audiencia la jueza Verónica Opazo sobre uno de los marinos. “Actúa de manera mucho más violenta y repetitiva en cuanto a las agresiones a la víctima que los demás imputados”, añadió.

A pesar de que la jueza dejó en claro los distintos grados de participación en la golpiza, aclaró que los otros tres imputados no hicieron ninguna acción “concreta, precisa y eficaz” para detener al más agresivo del grupo. Los abogados defensores de los marinos que no golpearon con las muletas la cabeza de Domínguez pusieron el foco en que reaccionaron con rabia por haber sido víctimas de un robo, pero que no hubo dolo homicida en sus acciones. La Fiscalía había solicitado imputar a los cuatro implicados por el delito de homicidio calificado, pero la jueza lo recalificó como homicidio simple.

Con información de El País