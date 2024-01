217907

Alicia Machado sorprendió a muchos al anunciar el pasado domingo 21-E en el estreno del programa Pica y se extiende (Telemundo), que conducen semanalmente Verónica Bastos y Carlos Adyan a las 10 p. m., hora del Este, que su noviazgo con Christian Estrada había llegado a su fin.

“Estoy soltera, sin compromiso, terminé ni relación definitivamente con Christian Estrada, no tengo nada que ver con él”, declaró la que fuera Miss Universo 1996.

“No tengo nada bueno ni nada malo que decir de él, lamentablemente. Pero pasan cosas. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Creo que no debí haberle dado ninguna oportunidad en su momento”, se sinceró la ganadora de la primera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos, cuya cuarta edición estrenará este martes Telemundo con Nacho Lozano y Jimena Gállego en la conducción.

La repuesta de Christian Estrada a Alicia Machado

Como no podía ser de otra forma, la reacción del modelo mexicano no se hizo esperar a través de las redes sociales, donde dedicó unas palabras a la actriz venezolana.

“A pesar de todo te he querido como a nadie porque por ti aprendí lo que es realmente aceptar y querer a alguien tal y como es. Me quedo con saber que hice parte de tu vida, que fuiste mi alegría, mi sonrisa. Estoy consciente que te quise bien, pero cuando algo no funciona la culpa es compartida, no hay buenos ni malos”, escribió Estrada desde sus historias de Instagram junto a una imagen en la que posa en compañía de Machado.

“Te deseo lo mejor porque para mí fuiste la mejor”, concluyó su mensaje.

Noticia al Día/People