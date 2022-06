Qué es el «género» no binario: No es lo mismo que androginia

junio 21, 2022 - 6:35 pm

Últimamente se escucha mucho hablar sobre el género no binario, pero en realidad ¿Qué quiere decir esto? Para poder explicar este término, tenemos que entender que desde pequeños se nos enseñó que solo existen dos géneros, es decir, nuestra educación, normalmente, es binaria, se basa en dos extremos opuestos, que en este caso serían el concepto de hombre y el de mujer.

Sin embargo, la diversidad de opiniones en la sociedad mundial ha avanzado a tal punto que también es valido definir el género como algo intermedio, sin llegar a ninguno de éstos. Identificarse como una persona de género no binario es precisamente no encontrarse en ninguno de los géneros. Y como es de suponer muchas personas invalidan la idea de un género no binario.

Algunas personas son víctimas rechazo, discriminzión e incluso odio por identificarse como persona de género no binario.

Algunos de los prejuicios que existen sobre las personas de género no binario son

Una gran parte de la población cree que esto es una idea absurda; otra opina que solo lo hacen por moda. Pero, también existen sociedades en las que el género tiene muchas más posibilidades que una opción binaria.

Pensar que todas las personas de género no binario son andróginas es una gran equivocación. La androginia se refiere a la expresión de género (cómo nos vestimos, cómo nos movemos, cómo nos expresamos), mientras que ser enby (no binario) es una identidad de género. En esencia estas personas entienden el género como algo que cambia, lo que está muy lejos de la manera en que la mayoría de las culturas entienden esta manera de vivir.

Estos son algunas de las celebridades o famosos que se identifican con el género no binario

Demi Lovato anuncio hace poco a sus seguidores que se consideraba una persona no binaria, ella solo se identifica como una persona.

Myley Cyrus es otra reconocida celebridad que en 2015 en una entrevista hecha por Paper reconoció que se identificaba como individuo no binario “No me identifico con ser hombre o mujer y no necesito que mi pareja se identifique con ello”, fueron las palabras que la cantante agregó.

Por otro lado, Elliot Page, actor, productor y activista habló en 2020 y declaró sobre su cambio de género.

A través de sus redes sociales ,Sam Smith afirmó que no era “ni masculino, ni femenino y que se sentía orgulloso de su ser.

Algo muy importante que ha traído este cambio, es reconocer que puede haber tantas formas de sentirse y vivir el género. Al final, comprender esta variedad de forma más abierta nos permite ser más receptivos e inclusivos con nuestras experiencias y las de otras personas.

Albani Laguna/Pasante

