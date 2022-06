Maduro alertó sobre el repunte de covid-19 en Venezuela: «Vamos a hacer un ajuste en los cuidados»

junio 20, 2022 - 8:41 pm

«Quiero llamar la atención de padres, madres, abuelos, jóvenes y niños. Vamos a hacer un ajuste en los cuidados»

Este lunes el presidente Nicolás Maduro alertó al país sobre el repunte de casos de covid-19, en donde hizo un llamado a la población a «redoblar» las medidas de bioseguridad contra el coronavirus ante el aumento de casos en el territorio nacional.

«Esta semana pasamos de un caso por 100 mil habitantes a dos por 100 mil habitantes (…) El coronavirus sigue siendo una realidad, tenemos vacunas, tienen que ponerse el refuerzo de la vacuna», exhortó durante el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales de Gobierno

«Quiero llamar la atención de padres, madres, abuelos, jóvenes y niños. Vamos a hacer un ajuste en los cuidados, los expertos que hay que hacer un llamado de atención porque tenemos un repunte de casos de la covid-19», agregó.

Destacó que la cepa que más presencia tiene en Venezuela actualmente es la variante Ómicron. «La cepa dominante es el Ómicron y nosotros hemos vacunado a toda la población. Ahora que están terminando las clases vamos hacer un esfuerzo superior por vacunar niños, niñas y adolescentes de escuelas, liceos y universidades», indicó.

En este sentido, sobre el rebrote de casos en el país, Maduro añadió que «yo no les echaría la culpa a los conciertos, porque yo he visto que la gente se cuida». No obstante, precisó que hay un «repunte durísimo» de casos de covid-19 en la frontera con Colombia.

