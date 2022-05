¿Cómo saber si nos ronda el fantasma de la DEMENCIA?

mayo 16, 2022 - 12:49 pm

La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica o progresiva caracterizado por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación.

¿Cómo detectar los primeros síntomas de la demencia?

El doctor Jan costa especialista en psiquiatría, graduado de la Universidad Central de Venezuela comenta que “ los primeros signos de demencia pueden detectarse yendo a consulta regular con el psicólogo/psiquiatra de forma regular ( al menos una vez al año).

La demencia afecta a cada persona de manera diferente, dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla.

Los síntomas más comunes de primera estancia son

Tendencia al olvido.

pérdida de la noción del tiempo.

Esubicación espacial, incluso en lugares conocidos.

Síntomas de segunda estancia.

Olvido de acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas.

Dificultad para comunicarse.

Ayuda con el aseo y cuidado personal.

Empezar a sufrir cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repetir las mismas preguntas.

Síntomas de tercera estancia

Desubicación en el tiempo y en el espacio.

Dificultades para reconocer a familiares y amigos.

Necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal.

Dificultades para caminar.

Alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones.

Otros tipos frecuentes de demencia son

Demencia vascular.

Demencia con cuerpos de Lewy.

Demencia frontotemporal (como la enfermedad de Pick).

Demencia asociada al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Otros trastornos que causan demencia

Enfermedad de Parkinson (una causa común, pero la demencia se produce al final de la enfermedad).

Daño cerebral por un traumatismo craneal o ciertos tumores.

Enfermedad de Huntington.

Enfermedades por priones, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (que causa una demencia que progresa rápidamente).

Parálisis supranuclear progresiva.

Sífilis que afecta el cerebro (neurosífilis).

La mayoría de los trastornos que causan demencia no revierten, pero algunos pueden tratarse; estos casos se denominan demencias reversibles. El tratamiento a menudo puede curar estas demencias si el cerebro no ha resultado demasiado dañado. Si la lesión cerebral es más extensa, el tratamiento a menudo no revierte el daño causado, pero se evitan nuevas lesiones.

Las enfermedades que causan demencia reversible son las siguientes

Hidrocefalia normotensiva.

Hematoma subdural.

Déficit de tiamina, niacina o vitamina B12.

Glándula tiroidea hipofuncionante (hipotiroidismo).

Tumores cerebrales extirpables.

Consumo excesivo y prolongado de drogas o alcohol.

Sustancias tóxicas (plomo, mercurio u otros metales pesados).

Neurosífilis si se trata a tiempo.

Otras infecciones (como la enfermedad de Lyme, la encefalitis vírica y la criptococosis, una infección fúngica).

Trastornos auto inmunitarios.

Esclerosis múltiple.

En la mayoría de las demencias, ningún tratamiento logra restablecer la función intelectual. Sin embargo, el tratamiento de los trastornos que causan o empeoran la demencia a veces puede detener o revertir la misma.

¿Qué puede volvernos locos?

Según el psiquiatra Jan Costa no hay algo que pueda volvernos “locos” como tal.

Sin embargo el miedo a volverse loco es un temor que muchas personas sienten a lo largo de su vida. Podemos hablar de diferentes causas para este miedo, no todos los casos se manifiestan del mismo modo. Los principales precipitantes del miedo a la locura suelen ser:

1.- Detectar algún signo de deterioro cognitivo que implique que se puede estar perdiendo el juicio.

2.- Casos cercanos de personas que hayan perdido la razón, o han perdido las referencias para tomar decisiones.

3.- Leer sobre psicopatología y la descripción de diferentes enfermedades mentales. Es fácil identificar indicios que nos hagan sospechar muchos trastornos mentales (especialmente cuando nos da miedo padecerlos).

4.- Vivir etapas de cambio. Cambiar a un trabajo con mayor responsabilidad, el nacimiento de un hijo, la firma de una hipoteca… potencian la necesidad de saber que no habrá problemas y que se será capaz de hacer frente a lo que venga por delante.

5.- Sentir que lo más importante, en relación a uno mismo, es no perder el control, mostrarse tranquilo, sin explosiones… Predispone a padecer este miedo.

La enfermedad mental puede hacerte sentir muy mal y ocasionar problemas en la vida cotidiana, por ejemplo, en la escuela, el trabajo o en las relaciones interpersonales. En la mayor parte de los casos, los síntomas pueden tratarse con una combinación de medicamentos y terapia de conversación (psicoterapia).

Medicamentos para fortalecer el cerebro la memoria y evitar los dolores de cabeza

Es esencial que tu organismo obtenga suficientes vitaminas y minerales, pues son cruciales para lograr un rendimiento físico y mental óptimo. Un complejo vitamínico puede aportarte esos nutrientes cuando más los necesitas.

Estas son las vitaminas y minerales que pueden ayudar a tu cerebro a alcanzar todo su potencial:

Las vitaminas B son especialmente conocidas por mejorar la energía, la atención y la agudeza mental. Si tu organismo obtiene suficientes vitaminas B, tendrás más energía y mejores facultades cognitivas.

Esta vitamina C está implicada en la producción de ciertos neurotransmisores. Uno de estos neurotransmisores controla la atención y las acciones de respuesta. La vitamina C puede encontrarse en alimentos como el pimiento rojo y el pimiento verde, los kiwis, el brócoli y las fresas.

La vitamina E funciona como antioxidante y el cerebro es especialmente sensible a los radicales libres. Existe evidencia científica que demuestra que la vitamina E puede mejorar las funciones cognitivas y la memoria en personas mayores.

El zinc es un mineral especialmente abundante en el cerebro. Es esencial para las funciones cognitivas. Alimentos que contienen zinc: ostras, cangrejo, carne, semillas de calabaza, anacardos y garbanzos.

Las vitaminas y los minerales desempeñan un papel fundamental en mantener la mente en buen estado. Hay muchos factores en la vida que ponen en peligro el buen estado de tu mente, desde influencias del entorno hasta estilos de vida estresantes. Por ello las vitaminas y los minerales contribuyen al correcto funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.

