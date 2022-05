Congreso Primicias: En Espíritu y Verdad, volvió a Maracaibo

mayo 17, 2022 - 11:17 am

1883250

Este 21 de mayo, a partir de las 5pm, la Iglesia Ministerio Internacional Primicia: Rescatando vidas, realizará su décima cuarta edición de su evento «El Congreso Primicias: En Espíritu y Verdad» en el Palacio de Eventos, salón Venezuela, siendo los pastores de dicha Iglesia, Rafael García y Rosy García los encargados.

Este evento ha contado diversas personalidades internacionales como Barak, cantante de música cristiana; y Ruddy Gracia, pastor de República Dominicana; y este año, no será la excepción, pues contarán con la particpación de Oasis, que actualmente se encuentran de gira por Venezuela.

La actividad ofrecerá música cristiana en todos los géneros, desde baladas hasta reggaeton y electrónica: «Nosotros estamos llamando a todas las personas que les guste este tipo de música, traemos a la agrupación Oasis. La música es un lenguaje que une a toda la humanidad».

El evento contará con su respectio Opening, donde podremos ver danzas, vendrá como invitado el pastor Alex Marquez y además de música, también habrá momento de oración por Venezuela: «En este evento también se levantará un clamor por Venezuela, un momento de oración por los que están en el poder y que Dios les de sabiduría para ejercer la nación».

Grandes milagros

El evento inició como un concierto en la Plaza Bolívar, en San Francisco. Y ha venido evolucionando.

En el 2016, lo convirtieron en «Congreso y Gran Cruzada de Milagros», que sigue siendo la Plaza Bolívar, se refieren a ella como «La Plaza de los milagros».

Afirman que en la plaza han ocurrido grandes milagros: «Hemos visto gente que ha llegado en muletas, con cáncer, sin cabello; y hemos visto como Dios ha hecho cosas bellas con ellos y después van al año siguiente a contar lo que ha pasado».

«En el año 2018 llegó una persona que padecía de cáncer de seno en ese momento, y eso fue horrible como esa señora legó a la plaza de los milagros (Plaza Bolívar), llegó sin cabello y con sus senos sumamente inflamados. Ella al salir de la plaza empezó a sentir como se estaba desinflamando. Dos días después, nos escribió por las redes sociales que ya no tenía nada, había sido totalmente sanada. Yo vi la foto y lloré», dijo.

Y así muchos casos más de milagros que han podido presenciar en la plaza Bolívar, afrmando también una «Cruzada de milagros».

¿Cuál es su propósito?

«Este evento se hace con el fin de que las personas olviden por un momento tanta situación difícil que podamos estar viviendo», expresaron.

No solo buscan a personas que aleguen la misma fe, si no to aquél que quiera formar parte de ese tiempo de paz, de diversión, de distracción: «Que puedan por un momento olvidarse de todo lo que está sucediendo y puedan solamente centrarse en que de verdad existe un Dios; y que Él puede tener el control».

El objetivo de este Congreso es levantar una adoración, que las personas puedan entregarse a Dios y dar un agradecimiento: «Decirle a Dios, Dios solamente quiero adorarte, Dios solamente quiero agradecerte».

«Que las personas salgan de ahí y digan –no sé cómo, no sé cuándo paso, pero mi vida empezó a cambiar-.», agregan.

Ayuda a los nuevos emprendedores

En el área del Lobby del Palacio de Eventos, realizan un expo primicia, donde tiene emprendedores cristianos, y no cristianos, que van y comparten su empresa o su emprendimiento desde bisutería hasta ropa, todo esto para apoyar a los nuevos emprendedores y que den a conocer sus productos.

Si deseas formar parte de esta expo primicia puedes contactarlos a través del correo electrónico [email protected] ¡Es completamente gratuito!

Puedes comprar tu entrada a través de Mdticket.com y encontrarlos en sus redes sociales como @primicias_oficial

Por último, dejaron un mensaje: «Denle la oportunidad a Dios. Siempre nos han pitando a Dios de distintas maneras, siempre nos ha dicho que Dios es fuego, es malo, que no le gusta que te comportes así; pero, Dios es Padre. Como Padre, siempre quiere lo mejor para sus hijos, siempre ama; esas son características importantes que a veces omiten de parte de Dios, de quién es realmente Dios. Nosotros queremos demostrarle a la gente que Dios como Padre ama, perdona, quiere lo mejor para sus hijos y llevarlos para un siguiente nivel. Que puedan verse ellos como hijos de Dios».

Andrea Bermúdez

Noticia al Día