“Rescatemos el Maczul con mucha valentía para que vuelva ser el lugar especial para el arte”: Mary Bellorín

Muchos artistas miran sobre el espacio de la Avenida Universidad con Prolongación Cecilio Acosta y divisan cómo se erige aquel edificio gris en medio del todo, el sitio del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul).

Los lienzos parecen estar inquietos cuando el blanco lo inunda, el vitral espera ser masillado y la escultura anhela su forma, pero cada uno de ellos sabe que deben esperar, pues La artista plástico multidisciplinaria Mary Bellorín también rompe el silencio y habla sobre el Maczul.

“Sí, estoy al tanto de las dificultades que padece nuestro Maczul, no entiendo si tenemos nuevas autoridades que se han dedicado de manera especial al ámbito cultural, dejen de lado el museo, es insólito que no le den mantenimiento, alumbrado y seguridad. Es importante por la labor que desarrolla el Maczul, a nivel educativo y cultural, no solo para occidente, el Maczul es un icono a nivel internacional para las artes”, dice Mary Bellorín.

A la artista también se le intensifica la preocupación por las condiciones actuales en las que sus paredes envejecen y la vegetación se abre paso, a la artista le duele que uno de los lugares en los que, junto a su esposo Francisco Bellorín, expuso tanto arte esté ahora decayendo.

“Son muchas las estupendas exposiciones en las que estado en el Maczul, la más emocionante y resaltante fue su inauguración. En esa exposición participamos como artistas Francisco Bellorín —con las primeras cinco obras que tuvo el Museo, donación que él hizo cuando se estaba construyendo el edificio—, yo participé con una obra de tres piezas de escultura en gran formato, llamado Terrenal. Allí vi exposiciones extraordinarias de Víctor Valera, Francisco Hung, José Ramón Sánchez y tantos otros artistas, además la importancia del Salón de jóvenes y tantas actividades que ha tenido el museo para el beneficio de la cultura. No solo en artes plásticas”, confesó.

Para ella como para muchos la importancia de que los niños crezcan con un conocimiento del arte y de los artistas es mucho más que vital. Pues el Maczul merece volver a ser ese punto de analogía de los creadores de todas las regiones de Venezuela. Por lo que ve como primordial devolverle todo el esplendor con el que nació.

“No un museo localista o regional, el Maczul es un Museo con todas las características de un gran Museo. Yo creo que el Maczul no tenga muchas diferencias con algunos museos del mundo, el museo se quedó corto en los proyectos que se vieron interrumpidos por la situación política-económica por la que atraviesa el país. Un abrazo a todo el personal que trabaja en él y deseo que rescatemos el Maczul con mucha valentía para que vuelva ser el lugar especial para el arte Latinoamericano”, finalizó.

