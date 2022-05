Alcalde Ramírez: “Necesitamos de la colaboración del marabino consciente en el manejo de los desechos sólidos”

mayo 19, 2022 - 12:14 pm

1884362

Ramas, cauchos y hasta neveras encontró la Alcaldía de Maracaibo en el recorrido del operativo nocturno de recolección de desechos sólidos realizado en la Circunvalación 1, la Circunvalación 2 y la avenida Milagro Norte, durante la noche de este miércoles 18 de mayo.

El alcalde Rafael Ramírez Colina, quien acompañó la inspección, hizo un llamado a los marabinos a que sean conscientes con el manejo de los desechos sólidos en la ciudad.

“Desde Milagro Norte, les recordamos a los ciudadanos que deben sacar los desechos el día que les corresponde según el cronograma, en la parroquia Coquivacoa son los martes. Acá encontramos dos neveras, cachivaches, que ocupan espacio en el camión y retrasan la recolección. Hemos hecho tres operativos nocturnos solo esta semana y hoy vuelven a estar llenos de basura. Limpiar nuestra ciudad es tarea de todos, estamos trabajando con el IMA y el IMAU todos los días, pero necesitamos de la colaboración del marabino consciente”, expresó el Alcalde.

Desde el punto de recolección, ubicado en el Distribuidor de Cañada Honda, en la Circunvalación 1 Ramírez Colina también se dirigió a Maracaibo y presentó al conductor Ronald Mavárez, un trabajador que se encarga de llevar los desechos hasta el Relleno Sanitario.

“Les presento a Ronald Mavárez, uno de los conductores que tiene que llevar la unidad hasta el Relleno Sanitario. Él tiene que ir todos los días para cumplir con las labores de limpieza de la ciudad, sin embargo, esta esquina la limpiamos todos los días y hoy, nos han dejado ramas y cauchos que nos dificultan el trabajo. Nuestro llamado es a que entre todos hagamos la limpieza”, dijo la autoridad municipal.

Ambientalistas comprometidos

Pese a la escasez de combustible, la municipalidad mantiene las operaciones de recolección en un 70% para evitar la acumulación de desechos en los puntos críticos.

El gerente de Operaciones del IMAU, Martín Gutiérrez, explicó el trabajo que día y noche realizan los ambientalistas para mantener limpia la ciudad.

“Las operaciones de limpieza comienzan a las 6:00 de la mañana y culminan a las 12:00 de la noche con más de mil ambientalistas desplegados en toda la ciudad. Cada camión volteo de nuestro equipo realiza más de cinco viajes al día y se demoran alrededor de hora y media en la ida y vuelta al Relleno Sanitario, estos viajes se hacen hasta la medianoche por el peligro del trayecto, es un sacrificio que realizamos para que nuestra Casa Grande esté limpia”, informó Gutiérrez.

Ronald Mavárez, conductor de un camión volteo, explicó durante el recorrido nocturno: “A esta hora me toca colaborar en la recolección de la basura, luego debo ir al relleno con el cuidado de Dios de que no me pase nada en el camino, el trayecto es de una hora y media y luego regreso para seguir cargando”.

El trabajo de barrido manual en las calles de Maracaibo acompaña a la recolección. Ana Reverol es una de las ambientalistas que cumple con esta dura tarea.

“Hago un llamado a todas las comunidades para que tengan un poco de consideración con los ambientalistas. A veces es fuerte el trabajo, la basura deben colocarla en bolsas o en pipotes así es más fácil nuestro trabajo, cuando la arrojan desordenada y regada nos demoramos en la recolección”, insistió.

Carlos Carvajal, conductor de una retroexcavadora, agradeció el apoyo de Ramírez Colina: “Estamos aquí a esta hora con nuestro Alcalde avanzando en la recolección, estamos comprometidos y trabajamos en grupos que se despliegan desde las 6:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y luego de 6:00 de la tarde a 12:00 de la madrugada”.

Más de 700 toneladas diarias de desechos se recogen en las 18 parroquias de la capital zuliana con las jornadas de recolección a cargo del IMAU e IMA tras haber superado la crisis sanitaria heredada de la gestión anterior.

Lea también:CICPC rescató a Franyeli Guerrero tras cuatro meses de su secuestro en Barinas (+Video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa