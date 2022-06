Rescatan a un perro tras meterse en la zona de gorilas en zoológico de California (+Video)

junio 15, 2022 - 3:40 pm

Las personas entraron en pánico al ver al perro junto al gorila.

Funcionarios del Safari Park Zoológico de San Diego, California, informaron que el perro fue rescatado. Tras ser visto corriendo dentro de la zona de exhibición donde se encontraban los gorilas.

Según la información ofrecida en el sitio, se encontraban sueltos dos perros y uno de ellos saltó hacia el espacio de los primates.

En el audiovisual se ve cuando el gorila y el canino se evalúan mutuamente durante un momento, mientras las personas que estaban en el público intentaban sacar al cachorro.

Posteriormente, el can cruzó el recinto y se distanció del gorila.

Personal del parque se dio cuenta de lo que ocurría y movió ágilmente al simio, lo que permitió a los oficiales protectores de animales entrar y sacar al perro.

El video del suceso ocurrido el pasado domingo fue grabado por los visitantes del zoológico y muestra cuando el perro intentaba buscar la forma de salir.

On Sunday, San Diego Humane Society’s Humane Officers responded to the @sdzsafaripark after a dog had gotten in to the gorilla enclosure. As soon as zoo staff saw the dog, they moved the gorillas out and our Humane Officers were able to safely move in and get the shepherd. pic.twitter.com/N2V33vY4eD

— San Diego Humane Society (@sdhumane) June 13, 2022