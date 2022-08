Mujer avista tiburones cerca de la orilla en Neptune Beach (+Video)

agosto 3, 2022 - 5:52 pm

Mujer avista par de tiburones cerca de la orilla en Neptune Beach, una playa de Jacksonville en el estado de la Florida.

Kara Skonieczny, fue la mujer que grabó y publicó un video en su cuenta en la red social Instagram. En el audiovisual se aprecian dos tiburones nadando en forma de círculo a las cercanías de la orilla.

Skonieczny evidencia la presencia de los escualos a través de las imágenes en las que se observa las aletas dorsales que sobresalían del agua.

De tal modo, en el audio del video se escucha la voz de niños quienes se encontraban presentes gritando por el susto y la emoción.

“¡Salgan del agua!”, exclaman tras ver a los animales.

Según la información de los medios locales, los tiburones se habrían acercado a la zona de la playa en búsqueda de alimentos, y según lo que se ve en las imágenes, tuvieron éxito.

“Hubo un poco de emoción este fin de semana. Vislumbramos algunos tiburones alimentándose de carnada cerca de la costa de Neptune Beach, Florida”, subrayó Kara.

Por suerte, no hubo personas heridas ni ninguna pérdida humana tras el avistamiento de estos tiburones. Hasta los momentos se desconoce qué especie son.

La meteoróloga Alyssa Pejic, quien es amiga de Skonieczny reposteó el video en el que indica que los dos escualos estaban nadando en círculo “demasiado cerca”.

«Por favor tenga cuidado. Demasiado cerca para estar tranquilos», sugirió la comunicadora.

A su vez, informó que “un hombre fue mordido por un tiburón el pasado sábado en Jacksonville”.

🦈TOO CLOSE FOR COMFORT🦈

My sorority sister @karaskonieczny took this video from Neptune Beach on Pine Street! 2 sharks way too close to the shore. Please be careful.

There has also been a man reportedly bitten by a shark @ Jacksonville Beach today. More on Action News Jax @ 6 pic.twitter.com/VH4T0SAcnI

— Alyssa Pejic (@AlyssaPejicWx) July 30, 2022