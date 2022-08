Madre prepara a su hijo con mochila antibalas para el regreso a clases y se vuelve viral (+Video)

agosto 19, 2022 - 3:56 pm

1906279

Cassie Walton, es una madre de McAlester, Oklahoma, que prepara a su hijo con mochila antibalas para el regreso a clases. El video se viraliza en redes sociales.

En Estados Unidos las posibilidades de tiroteos en las escuelas se han hecho frecuentes, por lo que esta madre subió un video donde le enseña a su hijo a cómo reaccionar en caso de que haya uno en su escuela.

Cassie, quien tiene 22 años de edad, tiene dos hijos. Uno de ellos es Weston, quien tiene cinco años y recibió un regalo que puede salvarle la vida, una mochila antibalas.

Leer más noticias: Mujer grabó el momento en el que un caimán devoró a otro en un parque de Florida (+Video)

“Si la maestra te dice: esto no es un simulacro. Todos a las orillas. Manténganse callados y quietos, ¿qué haces?”. Esto seguido del pequeño explicando su travesía. Corre hacia una esquina diciendo que se quedará quito colocándose el morral antibalas.

“Muéstrame cómo te pones la mochila”, le indica Walton. Seguidamente, el niño pone su cabeza y cuerpo detrás del artículo, protegiéndose. “Buen trabajo”, apremia su mamá.

Cómo sería un plan de huida con la mochila antibalas

Segundos más adelante y en otra situación alterna, Cassie le pregunta ¿Hay alguien ahí? En caso de que la policía este fuera del salón y el tirador dentro, qué responderías.

Posteriormente el niño exclama: “Le digo: aquí estoy”. Por lo que la mujer lo corrige rápidamente: “Absolutamente no. No dices una palabra. Si el tirador está adentro, no dices nada”.

Asimismo, y siguiendo el hilo, le explica a cómo escapar. “Si sales del edificio, ¿adónde vas?”, le consulta. Weston, le indica que afuera. Por lo que la mamá insiste: “¿Afuera dónde?” Y este comenta: “A casa”.

Finalmente, la mujer le explica que pase lo que pase debe correr lo más alejado que pueda, que ella irá hasta donde esté y lo encontrará. El video fue publicado en TikTok y tiene 7 millones 700 reproducciones y 43 mil 600 comentarios.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de agencias