Hombre salvó a niño de 4 años con autismo de ahogarse en una piscina en Kansas (+Video)

junio 1, 2022 - 3:44 pm

1887633

Se trata de Tom Westerhouse, un hombre que le salvó la vida a un niño de 4 años que tiene autismo. En un video captado por las cámaras de seguridad de la casa quedó grabada la heroica escena.

En el video se ve el dramático momento cuando el hombre salvó a Xavier Rigenu, el pequeño de 4 años, cuando este atravesó una cerca cerrada que daba hacia la piscina.

Today, we recognize two local heros who saved a drowning boy. Way to go Tom and Maddox!! Don’t miss this terrifying surveillance video with an amazing outcome. Pretty awesome. https://t.co/QatiWQRfGQ

— Lawrence Police (@LawrenceKS_PD) May 26, 2022