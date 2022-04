Villarreal, la gran sorpresa de las semifinales de Champions

abril 25, 2022 - 6:55 pm

Se disputaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y ya se conocen los cuatro mejores equipos de la competición. Entre viejos conocidos y con experiencia en el certamen, aparece Villarreal, quien eliminó sorpresivamente al Bayern Múnich.

Sin atravesar el mejor presente en el campeonato local (acumulan dos derrotas consecutivas), los dirigidos por Unai Emery son la escuadra revelación de la temporada europea. Tras eliminar a Juventus en la fase de octavos de final, derrotaron a los alemanes por la mínima diferencia en el cotejo jugado en España y consiguieron un empate agónico en el Allianz Arena luego de un golazo de Samuel Chukwueze.

El conjunto comandado por Jürgen Klopp batió a Benfica después de ganar en Lisboa y empatar en territorio británico. Los Reds salieron con un once titular alternativo para la revancha y tuvieron en el banquillo a jugadores como Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson o Sadio Mané. Aún así, consiguió ir dos goles por delante en el marcador y asegurar el pase a la siguiente ronda.

Otra de las eliminatorias emocionantes de esta fase la protagonizaron Real Madrid y Chelsea. El máximo ganador contra el vigente campeón del torneo. Los merengues se impusieron por 1-3 en Londres luego de una actuación sublime de Karim Benzema. Los de Thomas Tuchel supieron reponerse a unos playoffs que parecían liquidados y llegaron a estar ganando 0-3 en el Santiago Bernabéu con goles de Mason Mount, Antonio Rüdiger y Timo Werner. Cuando todo indicaba que el milagro iba a completarse, apareció la magia de Luka Modric para habilitar con un pase de fantasía a Rodrygo y forzar el tiempo suplementario. En esos treinta minutos extras, el elenco de Carlo Ancelotti marcó el tanto definitivo por intermedio de su delantero francés, la gran figura de la llave.

Por último, Manchester City le ganó con lo justo a un Atlético de Madrid que no dejó de pelear hasta el pitazo final. Los de Pep Guardiola se llevaron una ventaja de 1-0 en el Etihad en noventa minutos donde no sufrieron disparos por parte del rival. Sin embargo, la presentación en el Wanda Metropolitano tuvo un rumbo totalmente diferente. Los del Cholo Simeone salieron a pelear y jugar en cancha de los ciudadanos, y por causa del azar y un desempeño memorable de Ederson en el ocaso del compromiso, no consiguieron empatar el global.

Ahora, estas cuatro instituciones pelearán por un lugar en la final de París. Los partidos de ida de las semifinales se disputarán los próximos 26 y 27 de abril.

