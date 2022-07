Tips para jugar mejor al blackjack: ¿Cuándo doblar? ¿Cuándo plantarse?

julio 27, 2022 - 4:47 pm

Para una persona común y corriente, el blackjack es considerado un simple juego de azar. Sin embargo, un profesional lo toma como un juego de probabilidades. Es cierto que el factor “suerte” tiene un rol muy importante en este y todos los juegos de cartas, pero puede perder relevancia a manos de alguien que disponga de estrategias firmes y bastante experiencia de juego.

Hay que saber bien en qué momento pedir una carta, cuántas probabilidades hay de que a tus contrincantes o croupier les toque un As, cuándo es mejor plantarse, ver el momento exacto en el cual doblar, etc. Aquí te daremos 6 tips fundamentales para que mejores notablemente la calidad de tu juego.

Prueba estrategias en modo demo

La gran mayoría de los casinos virtuales que disponen de blackjack online, incluyen salas demo para que los usuarios ingresen y jueguen el tiempo que quieran a costo 0. Al ser algo completamente gratuito, el dinero “invertido” no se gana ni se pierde.

Por esto, son una excelente forma de probar estrategias y métodos sin correr riesgos. Son el momento para cometer errores ya que no tienen consecuencias económicas, y por eso estas salas deben ser aprovechadas para practicar y practicar, hasta que te sientas completamente preparado y con estrategias que te funcionaron en más de una ocasión.

¿En qué momento doblar la apuesta?

Lo primero que debemos saber es que las cartas débiles son el 2, 3, 4, 5, y 6; y las fuertes son el 7, 8, 9, 10 y As. En el caso de disponer de cartas débiles, se podría doblar la apuesta al reunir 9, 10 u 11 puntos y el croupier cuente con una fuerte. Con cartas fuertes es distinto: podrías doblar al reunir 13/14 y el croupier tenga 5/6.

Conteo de cartas

Contrario a la creencia popular, la realidad es que el conteo de cartas en blackjack no es ilegal per se, aunque puede que algunos casinos físicos hayan tomado la determinación de prohibir esta práctica dentro de su establecimiento. Este método de juego es probablemente el más famoso en el blackjack por su increíble fiabilidad a la hora de tomar decisiones en el momento, como por ejemplo dividir ases, calcular probabilidades de que la casa o los contrincantes tengan 21, etc.

Igualmente no es algo que cualquiera pueda hacer de la noche a la mañana en este juego de cartas, pues requiere de una gran capacidad de memorización y velocidad de procesamiento de información en tiempo real. De cualquier manera, no creas que solamente 10 personas en todo el mundo son capaces de contar cartas, ya que con práctica y ejercitando el cerebro con actividades memotécnicas, es posible llegar a este objetivo.

· Conteo Online

En el blackjack online esta estrategia no tiene validez, pues una misma carta puede aparecer en la siguiente mano. Contar cartas puede servir en un establecimiento físico siempre y cuando las cartas sean barajadas a mano, de manera que, si el croupier dispone de una máquina, tampoco será útil.

Busca que se pase la banca

Cada jugador tiene una pequeña ventaja con respecto al croupier, y es que este último está obligado a tomar una carta al tener 16 puntos o menos. Cuando la casa muestre tener un 4/5/6, pide una carta solamente al tener una mano débil. Si bien es cierto que quizá puede que termines con una mano baja, el doble valor del As puede ser muy beneficioso para nosotros los jugadores. Sé conservador y dividí la mano cuando lo consideres oportuno.

Plantate con 17 o más

Si bien esta lógica se aplica de manera obligada a la banca, recomendamos que vos, como jugador, también la sigas. Esto se debe a que, cuando tengas 17, hay grandes probabilidades de que te toque una carta de valor relativamente alto y te haga perder la mano.

¡Ojo! Que, tanto en casinos online, como en los casinos físicos, hay una excepción muy importante a tener en cuenta, y es la de tomar otra carta si llegaste a 17 teniendo un As. En ese momento el doble valor juega un rol fundamental, pues te podés arriesgar a buscar una mejor combinación haciendo que el As valga 1.

