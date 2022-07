julio 6, 2022 - 11:46 am

Los autos y las carreras automovilísticas han inspirado películas y videojuegos desde hace muchos años y las tragamonedas no son la excepción. Lo primero que tienes que hacer para encontrar los slots diseñados con lo más emocionante del mundo del automovilismo es buscar los mejores casino online , una plataforma dedicada a hacer reseñas para que sea más fácil encontrar los operadores más confiables. Luego, podrás disfrutar de algunos de los más innovadores juegos de azar. Conoce las mejores tragamonedas inspiradas en autos.

Good to go

Sin duda, Microgaming se inspiró en la Fórmula 1 para crear su tragamonedas Good to go. Se trata de un slot que incluye 5 carretes con 9 líneas de pago diferentes, entre los que circulan las carrocerías que compiten en la F1 y sus principales corredores. Además, los símbolos corresponden a algunos elementos que son muy utilizados dentro de esta competencia automovilística, como las llantas. De hecho, el comodín está representado por una pit babe, tal y como sucede en las carreras, mientras que el símbolo de dispersión es un velocímetro que marca el exceso de velocidad. En cuanto a los aspectos principales del slot, el porcentaje de retorno al jugador se encuentra en un 96,08 por ciento, lo que, incluso, trae buenos premios con una apuesta mínima. Sin duda, lo que más se destaca de Good to go es su ambientación para que sientas que, verdaderamente, formas parte de una carrera.

Raising for pinks

La tragamonedas Raising for pinks está inspirada en las carreras callejeras de la década de los 80 en Estados Unidos. El término pink slip hace referencia al auto que obtenía el ganador de la carrera, que tenía que entregarle el perdedor; por eso, en este slot se compite por los «pinks». Ahora bien, lo que tiene de interesante este juego es que, además de 5 carretes en los que aparecen símbolos de autos inspirados en la época, se puede acceder a hasta 5 carreras de resistencia en la ronda de bonificación. Por otro lado, se trata de una de las tragamonedas más generosas del mercado, ya que presenta un retorno al jugador de 96,42 por ciento.

Mega moolah 5 reel drive

Muchos conocen las tragamonedas de Mega moolah por los increíbles jackpots que ofrecen y 5 reel drive no es la excepción. En este caso, la acción está inspirada en las rutas estadounidenses. Además de presentar símbolos relacionados con los autos y la velocidad, también contiene hamburguesas, donas y tarta de arándanos. Todos ellos están distribuidos en 5 carretes que tienen 15 líneas de pago. Ahora bien, lo más emocionante de este slot es que se puede acceder a uno de los 4 botes progresivos que ofrece la serie de Mega moolah. Sin duda, esto compensa un retorno al jugador de 88,12 por ciento, que es relativamente bajo, en comparación con los demás slots.

Los aficionados a los autos tienen la posibilidad de disfrutar de su pasatiempo favorito en alguno de los mejores casinos online que ofrecen tragamonedas como Good to go, Raising for pinks y Mega moolah 5 reel drive.

