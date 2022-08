6 consejos para ganar torneos de poker online

agosto 4, 2022 - 2:58 pm

Muchas personas que hoy en día triunfan en el mundo del poker han crecido con la inspiradora historia de Chris Moneymaker y su victoria en el Main Event de las World Series of Poker (WSOP) 2003. El estadounidense, que en ese momento trabajaba como contable, convirtió su participación en un torneo satélite online de 39 dólares en un premio de 2.500.000 $ en el evento de poker en vivo más importante del mundo. Moneymaker no solo demostró que todos los sueños pueden hacerse realidad, sino que también cambió para siempre la historia y el rumbo del poker online.

Las salas de poker online ofrecen una amplia variedad de opciones a la hora de jugar un torneo. Los Sit & Go (SNGs), los Heads-Up, los MTT (torneos de mesas múltiples) y los satélites son algunos de los tipos de torneos de poker online que se pueden encontrar en las plataformas de juego. Todos estos torneos de poker online se adaptan al estilo y las necesidades específicas de los diferentes jugadores. La mayoría de los torneos se juegan bajo la modalidad Texas Hold’em, ya que es la modalidad de poker más popular y extendida en el mundo. Muchos jugadores consideran que los torneos de poker son más emocionantes que las partidas de cash (efectivo), principalmente debido a que en los torneos se puede ganar un trofeo o un gran premio.

Los torneos de poker online son muy diferentes a las partidas con dinero en efectivo. Una de las diferencias más significativas entre ambos es la diversidad de tamaños de stack, es decir, la pila de fichas (dinero) que disponen los jugadores en un determinado momento en el torneo. Para ganar un torneo de poker, el jugador debe ganar todas las fichas de los rivales y, al mismo tiempo, evitar perder las suyas. De esta forma, hay dos objetivos en los torneos de poker: acumular el máximo número de fichas posibles y sobrevivir. Conseguir estos dos objetivos puede resultar una tarea complicada para muchos jugadores. Si quieres tener éxito en los torneos de poker online, no te pierdas estos consejos.

Desarrolla tus habilidades

Como hemos comentado anteriormente, los torneos de poker son muy diferentes a las partidas con dinero en efectivo, por lo que es importante familiarizarse con los torneos para saber cómo jugar y qué estrategia de juego se debe seguir en las distintas situaciones que se pueden presentar. Por este motivo, antes de inscribirse en cualquier torneo, los jugadores deben jugar a distintos tipos de torneos de poker contra una variedad de oponentes diferentes. El ritmo rápido del poker online permite entrenar el cerebro para pensar de forma crítica y estratégica, algo fundamental para desarrollar las habilidades necesarias en el entorno de los torneos.

Juega de forma conservadora al principio del torneo

Uno de los errores más habituales que cometen los jugadores al jugar un torneo de poker online es que intentan ganarlo demasiado pronto. Pero la etapa inicial de un torneo tiene más que ver con la supervivencia que con la obtención de fichas. Daniel Negreanu, uno de los mejores jugadores de la historia, señala que no se puede ganar un torneo en las primeras etapas, pero sí se puede perder. Los jugadores deben recordar que un torneo de poker es un maratón, no un sprint. Por este motivo, tienen que aprender a jugar de forma conservadora al principio del torneo para mantener el stack.

La paciencia es la clave

La paciencia y la disciplina son claves para ganar los torneos de poker online. La acción suele comenzar en las etapas intermedias. En estas etapas, la estrategia de los jugadores está más limitada, debido a que los oponentes suelen tener diferentes montones de fichas. Por ejemplo, los oponentes con pocas fichas actuarán realizando apuestas en un amplio rango con la esperanza de doblar. Los jugadores deben retirarse de muchas manos para no verse obligados a enfrentarse a un all-in (apostarlo todo) de los oponentes. De esta forma, la paciencia juega un papel importante en este tipo de situaciones, ya que es fundamental no desesperarse e intentar ganar el torneo demasiado pronto arriesgando las fichas innecesariamente contra este tipo de oponentes.

Maneja tus expectativas en la fase de burbuja

La etapa de la burbuja es una de las partes más importantes de un torneo de poker online. Se trata de la fase en la que queda un único oponente por eliminar para entrar en la zona de premios. En esta situación, los jugadores que tienen un stack medio deben jugar de una forma conservadora, reduciendo su rango de participación en la mesa. Aquellos con stacks pequeños sentirán la máxima presión para mantenerse con vida el tiempo suficiente para recibir el premio, por lo que pueden optar por un estilo más agresivo, especialmente haciendo un all-in en la segunda subida antes del flop.

Entiende cuál es tu posición en la mesa

La posición en la mesa tiene un alto valor estratégico. Los jugadores deben comprender cuándo están en una posición ventajosa o débil y ajustar su juego en consecuencia. Esta información se puede aprovechar contra los oponentes, especialmente en los momentos en lo que se tiene una gran cantidad de fichas, para realizar buenas jugadas y tomar decisiones acertadas. Por norma general, cuanto más cerca esté el jugador de la primera posición, más conservador debe ser su estilo de juego. En cambio, aquellos que se encuentren en el botón deben intentar jugar un porcentaje de manos mayor que desde cualquier otra posición de la mesa.

Juega pocas manos, pero solo hasta cierto punto

En la fase de burbuja, la mayoría de los jugadores con un stack medio juegan de forma conservadora. No quieren enfrentarse a grandes pilas de fichas, ya que están lo suficientemente seguros para no arriesgar sus fichas, por lo que juegan pocas manos. Sin embargo, si no acumulan algunas fichas corren el riesgo de tener una pila de fichas pequeña. Por este motivo, hay que jugar pocas manos, pero solo hasta cierto punto. Al fin y al cabo, el objetivo es acumular el máximo número de fichas posibles.

