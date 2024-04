Yukpas matan de hambre a la población de Machiques

261280

Desde Machiques de Perijá llegan denuncias, reportes y peticiones para que las autoridades competentes hagan lo posible para que cesen las trancas que desde hace 7 días, se han registrado a manos de los indígenas de la etnia Yukpas.

Los Yukpas reclaman que los dejen ir al a capital para vender sus artesanías, mientras que sus protestas afectan a las comunidades que tambièn habitan en estos municipios del estado Zulia.

Las trancas más fuertes se registran en al troncal 6 a la altura de la Villa del Rosario lo que ha generando gran desabastecimiento tanto en alimento como en otros como medicamentos, materiales para la construcción etc.

Estas trancas no permiten la entrada de camiones, gandolas que transportan comida y otros materiales desde Colombia, según indicaron.

“Nosotros sabemos que ellos tienen sus derechos, pero no pueden vivir violando los nuestros. Debe haber una manera para que le hagan entender que podemos vivir en paz sin afectar a otros”, manifestó Milagros Rodríguez habitante de la Villa.

Jorge Méndez de Machiques exigió que “Lleguen a un acuerdo con ellos porque no es posible que un militar no pueda ni tocarlos por que hay una ley que los protege, pero resulta que todos somos iguales no debe haber privilegios”.

María Lossada, “los proveedores se cansan de esto y ya no quieren venir a la zona porque hay perdidas. ¿Quién paga lo que se pierde?”, se preguntó.

