Venezolano testigo del arrollamiento en Texas: “Es algo que no se olvida, no creo que pueda borrar las imágenes”

90525

“es algo que no se me olvida” dijo un joven venezolano, testigo del arrollamiento en Texas.

El Venezolano Bryan Toro, quien fue testigo de la tragedia donde perdieron la vida 8 migrantes, el pasado domingo 7 de mayo, en la localidad texana de Brownsville, Estados Unidos, fue entrevistado por Shirley Vernagy y contó su impresión ante los hechos.

Toro presenció desde la acera de en frente cómo el auto embistió al grupo de al menos 30 migrantes venezolanos que se encontraban sentados en la la parada de autobus.

«Es algo que no se me olvida. Esas imágenes por más que intente, no creo que se me vayan a borrar por mucho tiempo» comentó el joven en entrevista exclusiva por Onda.

Toro aseguró que el autor del atropello, George Álvarez, gritaba insultos contra el grupo que esperaba en la parada, «primero se llevó a quienes estaban sentados y después a los que iban caminando».

Lea también: “No tengo pierna, mis sueños se han roto”: Gabriel Gallardo sobreviviente del arrollamiento de Texas (+Video)

También indicó que pasaron 20 minutos hasta que llegara ayuda de las autoridades. «Estábamos solos tratando de ayudar a los chicos que veíamos que se podían auxiliar».

Toro detalló que salió de Venezuela hace 4 años a Chile, donde residió hasta dirigirse a Estados Unidos en caravana con el grupo de refugiados.

Noticia al Día con información de Unión Radio