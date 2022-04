Súmate: Más de 10 millones de venezolanos deben actualizar datos en el CNE para votar en presidenciales de 2024

abril 28, 2022 - 12:07 pm

1879720

La Asociación Civil Súmate, advirtió el miércoles 27 de abril, que más de 10 millones de venezolanos no podrán votar en las proximas elecciones presidenciales pautadas para el 2024, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no actualiza el Registro Electoral.

«Entre abril de 2022 y diciembre de 2024 se debe garantizar el derecho a elegir a más de 10 millones de venezolanos, que deben inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Electoral», señaló la organización en un comunicado.

Súmate realizó los cálculos basándose en datos del CNE, del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

Indicaron que de los más de 10 millones de ciudadanos, al menos 3.017.037 en edad para votar (en el rango de edades entre 18 a 45 años) no estaban inscritos en el Registro Electoral hasta abril de 2022.

1.396.356 jóvenes cumplirán 18 años entre abril de 2022 y diciembre de 2024 por lo que se debe garantizar que puedan inscribir en el registro.

Mientras que al menos 3.299.663 de venezolanos mayores de 18 años que residen fuera del país y están inscritos para votar dentro de Venezuela, requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación en el exterior.

Por último, 2.574.831 venezolanos inscritos en el RE requieren actualizar sus datos de residencia y su centro de votación dentro de Venezuela.

«De acuerdo con el INE, la proyección poblacional a diciembre de 2024 es de 34.268.343 habitantes, de los cuales al menos 75% tendrá más de 18 años, que es la edad para votar y estar inscrito en el Registro Electoral. Esto implica que de unos 25.700.000 venezolanos que tendrían edad de votar para 2024, dentro y fuera del país, más de 10 millones (4 de cada 10) no podrían hacerlo en la elección presidencial de 2024 si el CNE no comienza desde ya con un plan para garantizar el derecho a elegir, con el fin de que este grupo de venezolanos no quede excluido», alertó Súmate.

CNE debe garantizar el derecho al voto

La organización instó al CNE a tomar acciones pertinentes durante los próximo dos años y medio para garantizar que todas estas personas puedan ejercer su derecho al voto, tal y como lo indica la Constitución venezolana.

En cuanto a los venezolanos que están en el exterior, señalan que es necesario construir acuerdos con los países receptores de la diáspora venezolana para aumentar la cantidad de puntos para la Inscripción y Actualización en sus principales ciudades.

También recomienda estudiar e implementar mecanismos a distancia con el uso de medios tecnológicos o por correspondencia para la Inscripción y Actualización en el RE, y establecer mecanismos para que el día de la elección se cuente oportunamente el voto de los venezolanos en exterior (totalización en tiempo real).

Lea también: Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras: «El diálogo es la única ruta a la que apostamos»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Información del El Nacional