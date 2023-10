SIGUE la batalla campal con los yukpas en El Soler (+videos)

162857

Aunque piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández, se apersonaron en el lugar del enfrentamiento la tarde de este martes 3 de octubre, la batalla entre la comunidad, empresarios y los yukpas continua.

Voceros de la comunidad aseguran que están hartos de los abusos, saqueos y desvalijamientos que hacen los indígenas y gritan al unísono “Yukpas no, no hay respeto, no hay estabilidad, no hay diálogo y no hay seguridad”.

Son varios los establecimientos que han sido desvalijados en el municipio por parte de los yukpas y para los habitantes del municipio reina la impunidad porque las autoridades no han hecho nada para parar los hechos delictivos.

Esta es la razón por la que se unieron para enfrentar a estos grupos que llegaron para quitarles lo poco que tienen y la paz.

Los heridos del ataque yukpa en San Francisco

Para nadie es un secreto la violencia con la que arremeten estos grupos contra quienes quieren mediar con ellos, hasta funcionarios de los diferentes cuerpos han resultado heridos en eventos anteriores.

En las redes sociales circulan fotos de un joven que resultó herido ante el ataque de algunos grupos de la etnia yukpa.

