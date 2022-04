«Si no llegamos a un acuerdo iniciaremos una huelga de hambre, estamos dispuestos a perder la vida»: Clientes del BOD

abril 26, 2022 - 12:12 pm

En su noveno día de protestas, ahorritas del Banco Occidental de Descuesto, sucursal situada en la avenida 5 de julio de Maracaibo, siguen protestando para que su dinero sea devuelto. Indicaron que de no llegar a un acuerdo, iniciaran una huelga de hambre indefinida en la que están dispuestos a perder la vida si es necesario.

La grave situación por la que están atravesando los clientes del BOD, los conllevó a realizar protestas frente a la referida sede. Los ciudadanos exigen que les devuelvan su dinero. «Queremos que nos devuelvan nuestros ahorros, ya basta de engaños, queremos que nos paguen», indicaron a través de una grabación.

Uno de los afectados de nombre, Ángel Urdaneta, informó sobre la situación que se está suscitando este martes 26 de abril en el lugar. Acotó, que no descansaran hasta que no les den una respuesta contundente, seria y responsable, aquella que resuelva sus exigencias.

«Si el día viernes no nos hacen una oferta razonable, no llegamos a un acuerdo de pago, porque ahora nos están poniendo a que perdamos el 50% de nuestro dinero y así no queremos aceptar, entonces, de no acordar nada, el lunes comenzaron una huelga de hambre indefinida en la que estamos dispuestos a perder la vida por esta situación», enfatizó Urdaneta.

Los afectados llevaron pancartas en las que mostraron el rostro e identidad del presunto estafador, quien quedó identificado como: Víctor Vargas.

