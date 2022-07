Senadores piden a Biden extender el TPS para venezolanos

julio 7, 2022 - 8:25 am

1895737

Los líderes demócratas discutieron en una mesa redonda la importancia de “extender y redesignar” el TPS para los venezolanos

-La senadora Annete Taddeo y el congresista Charlie Crist, se reunieron este miércoles con los miembros del “Venezuelan American Caucus (CAC)” para solicitar una extensión del Estatus de Protección Temporal, también conocido como TPS, para los venezolanos en Estados Unidos.

Los líderes demócratas discutieron en una mesa redonda la importancia de “extender y redesignar” el TPS para los venezolanos. Ante esto, Taddeo informó que el día de “ayer envió una carta firmada por 44 colegas demócratas pidiendo a la Casa Blanca que renueve y redesigne el TPS para los venezolanos”.

“Es muy viable, estamos muy optimistas, nos están escuchando; las cartas son un empuje ante la Casa Blanca y el secretario Mayorcas”, sostuvo Taddeo.

Por otra parte, Crist también envió una solicitud firmada por congresistas republicanos que plantea la urgencia de la extensión y redesignación hasta el 31 de diciembre, ya que solo pueden aplicar los venezolanos que ingresaron al país antes del 8 de marzo de 2021.

La fecha límite para solicitar el beneficio migratorio era el 5 de septiembre de 2021, pero la Administración Biden extendió de seis meses a 18 meses el plazo para que los venezolanos soliciten el TPS, por lo que la fecha tope es el 9 de septiembre.

We’re gathered for a roundtable w/ @repCharlieCrist, @FLImmigrant and @VACaucus to discuss the letter I sent yesterday with 44 of my Dem legislative colleagues calling on the White House to renew and redesignate TPS for Venezuelans across our nation who have fled Maduro’s regime. pic.twitter.com/J5cdiackp2

— Senator Annette Taddeo (She/Her/Ella) (@SenatorTaddeo) July 6, 2022