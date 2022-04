Rusia afirma que no detendrá su «operación militar» en Ucrania

abril 11, 2022 - 9:02 am

1875992

El ministro ruso Sergei Lavrov dijo que no veía ninguna razón para no continuar las conversaciones con Ucrania, pero insistió en que Moscú no detendría su operación militar cuando las partes se reunieran nuevamente

Rusia no detendrá su operación militar en Ucrania para posteriores rondas de conversaciones de paz, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Funcionarios rusos dicen que las conversaciones de paz con Ucrania no están progresando tan rápido como les gustaría y han acusado a Occidente de intentar descarrilar las negociaciones al presentar acusaciones de crímenes de guerra contra las tropas rusas en Ucrania, lo que Moscú niega.

En una entrevista con la televisión estatal rusa, Lavrov dijo que no veía ninguna razón para no continuar las conversaciones con Ucrania, pero insistió en que Moscú no detendría su operación militar cuando las partes se reunieran nuevamente.

Lavrov dijo que el presidente Vladimir Putin había ordenado suspender la acción militar durante la primera ronda de conversaciones entre los negociadores rusos y ucranianos a fines de febrero, pero que la posición de Moscú había cambiado desde entonces.

«Después de que nos convencimos de que los ucranianos no planeaban corresponder, se tomó la decisión de que durante las próximas rondas de conversaciones no habría pausa (en la acción militar) mientras no se llegue a un acuerdo final», dijo Lavrov.

Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero en lo que llamó una operación especial para degradar las capacidades militares de su vecino del sur y erradicar a las personas que llamó nacionalistas peligrosos.

Las fuerzas ucranianas han montado una dura resistencia y Occidente ha impuesto amplias sanciones a Rusia en un esfuerzo por obligarla a retirar sus fuerzas.

Lavrov acusó la semana pasada a Kiev de presentar a Moscú un proyecto de acuerdo de paz «inaceptable» que se desvía de los acuerdos que las partes habían alcanzado previamente. Kiev descartó los comentarios de Lavrov en ese momento como una táctica para socavar a Ucrania o desviar la atención de las acusaciones de crímenes de guerra contra las tropas rusas. Lee mas

En la entrevista transmitida el lunes, Lavrov también dijo que los llamados de Josep Borrell, el principal diplomático de la Unión Europea, para que el bloque continúe armando a Kiev marcaron un «cambio de sentido muy serio» en la política europea.

Lea también: Aumenta a 183 el número de niños que han fallecido en Ucrania tras la invasión rusa

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Reuters