El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, instó a los que quieren ganar elecciones en Venezuela, a salir a patear las calles y ganarse la aprobación de los venezolanos, con su sudor.

Sus declaraciones fueron hechas durante el Congreso Regional para la Elección, Proclamación y Juramentación de autoridades de Un Nuevo Tiempo en el Zulia en el Palacio de Eventos.

«Las elecciones no se ganan por redes sociales, ni calumniando, el que quiera reconstruir Venezuela que sude la camiseta, que salga del aire acondicionado», enfatizó.

Rosales y el candidato de UNT

«Por allí andan algunas personas que aspiran, pero no dan propuesta, lanzan veneno. Ellos son los buenos y los otros los malos, ellos los honestos y lo otros no sirven, ellos son los venidos del cielo. Propongan qué van hacer y no dejen a la gente embullada a mitad de camino», recalcó Rosales.

Con respecto a quién de Un Nuevo Tiempo será el candidato a las primarias de la oposición dijo: «Vienen unas elecciones y en su momento UNT le pondrá música a esas elecciones, en su momento anunciaremos el candidato», afirmó.

