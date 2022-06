Rodolfo Hernández aseguró que no va a interferir en la política venezolana

junio 1, 2022 - 2:17 pm

El candidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, reiteró el martes 31 de mayo que de ganar en los próximos comicios electorales, su política exterior frente a Venezuela será no interferir en los problemas internos del país.

«Ustedes allá (en Venezuela) tienen unos problemas, como nosotros tenemos aquí otros, ustedes son los que tienen que arreglar los de allá y nosotros ocuparnos de los de aquí. Ni yo puedo solucionar los problemas allá, ni ellos los de aquí. La mejor política exterior es la interior. Yo me voy a ocupar es de mejorar las condiciones de vida de los colombianos», expresó en una entrevista con la directora de NTN24 y el programa La Noche, Claudia Gurisatti.

Luego de lograr llegar a el segundo lugar en la primera vuelta electoral del pasado domingo 29 de mayo, Hernández disputará la Presidencia de Colombia con el candidato de izquierda Gustavo Petro el próximo 19 de junio del año en curso.

Aseguró que de llegar a la Casa de Nariño emitirá un decreto para normalizar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia.

Asimismo, anunció que iniciará un plan especial para la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, con el fin de mejorar la producción y poder exportar al país.

«Podemos crear planes de pago a través de la Cancillería, todo se soluciona hablando», señaló.

Finalmente, Hernández agregó: «Yo no me voy a preocupar por lo que ellos tienen que decidir. Esos son problemas de los venezolanos, yo me dedicaré a resolver los de aquí».

