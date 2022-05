Reuters: Gobierno no retomará el diálogo con la oposición si Noruega sigue como mediador

mayo 25, 2022 - 3:20 pm

El Gobierno de Maduro propone que Rusia actúe como «observador» en las negociaciones con la Plataforma Unitaria

El Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro se «opondría» a reanudar las negociaciones con la Plataforma Unitaria si Noruega sigue actuando como facilitador como lo hizo el año pasado en las conversaciones que se llevaron a cabo en México.

Además, «el gobierno de Maduro ha insistido recientemente en la presencia de Rusia en cualquier negociación», dijeron dos de las fuentes cercanas al proceso de negociación en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.

Aunque en las últimas conversaciones entre las partes se propusieron otros países como observadores, incluida Rusia, su presencia nunca se formalizó.

Por su parte, la Plataforma Unitaria quiere que Noruega retenga el papel de facilitador, según una fuente de la oposición que solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar en público, reseña Reuters.

El país nórdico ha negociado con éxito acuerdos para resolver conflictos pasados ​​en América Latina y otros lugares. Con la crisis entre el oficialismo y la oposición venezolana, las conversaciones giran en torno a temas como elecciones libres y el levantamiento de las sanciones económicas.

Tanto el Gobierno de Maduro como la oposición, informaron la semana pasada que estaban listos para volver a la mesa de negociación, pero aún no fijaron una fecha. La última vez que se reunieron fue en el 2021 en la Ciudad de México, pero los representantes de Maduro abandonaron esas conversaciones en octubre por la extradición a EE.UU. del empresario colombiano y supuesto diplomático del Ejecutivo venezolano, Álex Saab.

Entretanto, las fuentes informaron a Reuters que se esperan más negociaciones en México «en la primera quincena de junio«.

